Muere una joven de 28 años embarazada de seis meses tras sufrir un atragantamiento

La Región de Murcia se ha despertado este jueves con una noticia devastadora. Una mujer de 28 años, que se encontraba en su semana 30 de gestación, ha fallecido junto a su bebé tras sufrir un grave episodio de atragantamiento en su domicilio particular. Los hechos han ocurrido en el municipio de Beniel, desencadenando un operativo de emergencia que se ha prolongado durante horas sin éxito.
Detalles del suceso y la tragedia en Beniel
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió la llamada de auxilio a las 9:05 horas. Fue la propia pareja de la víctima quien contactó con el 112, alertando de que la joven se encontraba inconsciente tras haberse atragantado. Desde ese preciso instante, se activó un protocolo de urgencia máxima. Mientras las unidades móviles se desplazaban al lugar, un facultativo del 061 mantuvo el contacto telefónico para dirigir las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que el acompañante comenzó a realizar de forma desesperada.
Despliegue de emergencias en el municipio de Beniel
Ante la gravedad del aviso, el sistema sanitario movilizó un amplio dispositivo compuesto por cuatro ambulancias, destacando dos Unidades Móviles de Emergencias (UME) equipadas con soporte vital avanzado. Durante más de dos horas y media, los equipos médicos trabajaron sin descanso en el interior de la vivienda para intentar estabilizar tanto a la madre como al feto.
Pese a que se lograron mantener constantes mínimas para el traslado, el estado de ambos era crítico. La ambulancia partió hacia el Hospital Virgen de la Arrixaca bajo una fuerte escolta policial, en la que participaron patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Beniel para garantizar la llegada en el menor tiempo posible.
Confirmación del fallecimiento de la madre y el bebé
Una vez en el centro hospitalario, los especialistas médicos continuaron con las maniobras, pero los daños derivados de la falta de oxígeno durante el atragantamiento resultaron irreversibles. Fuentes de la Consejería de Salud han confirmado finalmente el fallecimiento de la mujer de 28 años y de su bebé de siete meses de gestación.
Este trágico incidente ha dejado en shock a los vecinos de la localidad. Debido al fuerte impacto emocional del suceso, se ha movilizado de inmediato a un equipo de atención psicológica de Cruz Roja, que ya se encuentra asistiendo a los familiares directos de las víctimas en estos momentos de profundo dolor.