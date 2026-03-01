Muere la influencer Gabriela Martins durante una fecundación in vitro

La influencer y abogada Gabriela Martins Santos de Moura fallece a los 31 años tras sufrir complicaciones mientras se sometía a un tratamiento de fertilidad.
La creadora de contenido llevaba cerca de dos años intentando quedarse embarazada junto a su esposo. Durante un proceso de fecundación in vitro, sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado de coma durante ocho días.
Su prima, la periodista Nahiza Monteles, explicó al medio brasileño g1 que la familia se encuentra realizando los trámites necesarios para trasladar el cuerpo desde São Paulo hasta Teresina, en el estado de Piauí, ciudad donde nació. Asimismo, confirmó que los allegados autorizaron la donación de sus órganos.
Monteles también desmintió los rumores que apuntaban a que Gabriela se habría sometido a una intervención estética. Según aclaró, no se trataba de una cirugía plástica ni de un procedimiento cosmético, sino de un tratamiento médico con el objetivo de lograr un embarazo, realizado en una clínica de reconocido prestigio.
La muerte encefálica fue declarada el pasado 24 de febrero en el Hospital Sírio-Libanés.
Gabriela ejercía como terapeuta y difundía contenidos relacionados con la psicología positiva y la neurociencia en sus redes sociales. En febrero de 2018 contrajo matrimonio con el médico Samuel Moura. Falleció un día después de cumplir su octavo aniversario de boda.