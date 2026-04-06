El grito de auxilio de la familia de Nala, la mastín tibetano desaparecida en Tenerife: “Si alguien la tiene, que nos avise, le recompensaremos”

La familia de Nala, la mastín tibetano desaparecida en Tenerife, ha querido enviar un mensaje este lunes para reactivar su búsqueda. El animal fue visto por última vez el 13 de febrero en la zona de El Palmar – Las Lagunetas, en Buenavista del Norte, y desde entonces no hay rastro.
Sus dueños aseguran que no pierden la esperanza, pero reconocen que la situación es cada vez más difícil. “No es solo una mascota, es un miembro más de nuestra familia”, explican a DIARIO DE AVISOS.
Una desaparición sin pistas en Tenerife
La desaparición de Nala en Tenerife sigue siendo un misterio. La familia ha recorrido senderos, colocado carteles y hablado con vecinos, pero no han logrado obtener ninguna pista sobre su paradero.
El animal es una mastín tibetano de color negro fuego, de gran tamaño y carácter noble, lo que aumenta la posibilidad de que alguien pueda reconocerla.
A día de hoy, su familia no descarta ninguna posibilidad. “No sabemos si subió al monte o bajó por la carretera”, explican.
Sospechas y llamamiento urgente
Asimismo, temen que alguien pueda haber recogido al can y lo tenga en su casa sin conocer que está siendo buscado.
“Si alguien la encontró y la tiene, por favor, que nos avise. No vamos a tomar represalias, al contrario, lo vamos a recompensar”, aseguran.
Contacto y recompensa
Los dueños han facilitado un número de contacto para cualquier información sobre Nala: 603 594 604. Mientras tanto, insisten en que no dejarán de buscarla. “Es muy difícil explicarle a nuestros hijos cada día que Nala sigue sin aparecer”, lamentan.