Buscan a Nala, una mastín tibetano desaparecida en Tenerife

La familia de Nala, una imponente hembra de mastín tibetano, ha hecho un llamamiento desesperado a la ciudadanía tras semanas sin noticias sobre su paradero. El animal desapareció el pasado 13 de febrero en el municipio de Buenavista del Norte, concretamente en la zona de El Palmar – Las Lagunetas (camino de Las Huertas), y desde entonces, el rastro se ha perdido por completo.
Lo que comenzó como una búsqueda intensiva por senderos y barrancos se ha convertido en una sospecha dolorosa para sus dueños. Dada la fisionomía del animal y el tiempo transcurrido sin un solo avistamiento en libertad, la familia sospecha que Nala podría estar siendo retenida por alguien en una propiedad privada.
Buscan a Nala en Tenerife: una raza inconfundible
La principal esperanza de sus propietarios radica en las características físicas de la perra. Nala es una mastín tibetano de color negro fuego, de gran tamaño pero de carácter muy noble. Se trata de una raza extremadamente poco común en Tenerife, lo que la hace fácilmente reconocible para cualquier vecino o senderista.
“Para nosotros no es solo una mascota, es un miembro más de nuestra familia y su ausencia está siendo muy dolorosa”, explican sus dueños, quienes confiesan la dificultad de explicarle a sus hijos pequeños por qué “Nalita” aún no ha regresado a casa. A pesar de haber empapelado la zona con carteles y haber hablado con numerosos vecinos, no han obtenido ninguna pista sólida que indique si el animal subió hacia el monte o bajó por la carretera hacia el casco urbano.
Recompensa y compromiso de no represalias
En un intento desesperado por recuperar a su compañera, la familia ha lanzado una oferta clara y directa para quien pueda tener al animal en su poder. Ofrecen una recompensa económica a cambio de recuperarla. Además, han querido enviar un mensaje de tranquilidad a quien pudiera haberla recogido: “Si alguien la encontró y la tiene, por favor, avisadnos. No vamos a tomar ningún tipo de represalia, al contrario, lo vamos a recompensar”.
La hipótesis de que alguien la tenga en su casa sin conocimiento de la búsqueda activa en redes sociales cobra fuerza. Por ello, piden a los vecinos de Buenavista, así como a los cazadores y senderistas que transitan por los caminos de Las Huertas, que presten especial atención a cualquier ladrido o presencia de un perro de gran tamaño en fincas colindantes.
Colaboración ciudadana en Buenavista y alrededores
La búsqueda no se detiene. La familia insiste en que, a estas alturas, Nala podría encontrarse en cualquier punto de la geografía insular. Por este motivo, solicitan que cualquier persona que crea haberla visto, o que tenga una pista por mínima que sea, se ponga en contacto de inmediato.
La solidaridad de los tinerfeños es ahora la mejor herramienta para que esta mastín tibetano regrese con los suyos. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Nala, puede comunicarse directamente al teléfono 603 594 604. La familia garantiza total discreción y gratitud infinita para quien ayude a terminar con esta pesadilla que ya dura demasiado tiempo.