Obras en 7 puntos negros de Santa Cruz de Tenerife para evitar accidentes

Santa Cruz de Tenerife pondrá fin a siete puntos negros del municipio para evitar accidentes de tráfico y atropellos de peatones. Para ello, el Ayuntamiento capitalino, en junta de gobierno, aprobó el pasado lunes la adjudicación de las obras de mejora a Señalizaciones Villa, por un importe de 316.359 euros.
Las actuaciones, que cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses, se centrarán en las avenidas Pico Teide y Benito Pérez Armas, en la plaza de los Patos, así como en las calles Marrero Torres, Alcalde Mandillo Tejero, Ganivet y Princesa Guayarmina.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta actuación se enmarca dentro de la apuesta del Ayuntamiento por la optimización de la movilidad urbana y por garantizar la seguridad de los peatones” y matiza que “para conseguir una movilidad sostenible es necesario que la ciudadanía cuente con un entorno seguro que facilite sus desplazamientos en unas condiciones adecuadas y que, a su vez, sea compatible con la circulación de los vehículos.
Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, explica que “con ello se pretende atender las demandas de los vecinos a través de diferentes acciones que garanticen unas condiciones adecuadas para los viandantes en zonas sensibles que cuentan con una alta afluencia de tráfico”.
Señales LED
Entre las intervenciones previstas, se incluye la implantación de un glorieta en la avenida Pico Teide, en la intersección con la calle Volcán Chaorra, para ordenar los movimientos de este cruce. La mejora de la seguridad peatonal en la calle Marrero Torres se reforzará con señalización vertical mediante la sustitución de las señales actuales de los pasos peatonales por otras con tecnología LED, que también se utilizará para reforzar la señalización de la zona escolar, incidiendo además en la limitación de velocidad mediante marcas viales. Asimismo, se ampliarán las aceras del paso de peatones frente a la iglesia y en la Rambla General García Escámez, además de restituir el firme.
En la plaza de los Patos se habilitará un paso de patrones inteligente, mientras que en la avenida Benito Pérez Armas se consolidará el itinerario peatonal con un paso de peatones en la calle Simón Bolívar, además de ejecutar una acera de dos metros en el jardín.
Otra de las intervenciones será la instalación de señales LED en el paso de peatones de la calle Masca, en la confluencia con la calle Alcalde Mandillo Tejera.
Ampliación de aceras, isletas ajardinadas y pasos de peatones
El Ayuntamiento de Santa Cruz contempla la mejora de la seguridad vial en vías urbanas del municipio. Así, en las proximidades de la calle Ganivet, se incluirá un nuevo paso de peatones en la calle Sansón y Barrios, además de dos señales en el paso de peatones en la calle Elisa González de Chávez, junto a la ampliación de las aceras.
En la calle Princesa Guayarmina se mejorará el funcionamiento de la intersección con la implantación de dos isletas ajardinadas, a lo que se sumará la ejecución de una acera perimetral, reordenando los estacionamientos en la calle Benahore. En todas las actuaciones se apostará por la mejora de los pasos peatonales con pavimento táctil.
Los trabajos previstos llevarán aparejado demoliciones, urbanización y acabados, señalización y sistemas de jardinería y riego donde sea necesario, siendo los de la avenida Pico Teide, El Rosario y plaza de los Patos las actuaciones con mayor inversión.