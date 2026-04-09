Oferta de empleo: pagan 1.000€ por ir un día de invitado VIP a un desfile en Italia

¿Imaginas cobrar por asistir a uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda? La plataforma de empleo InfoJobs ha vuelto a romper moldes con el lanzamiento de su último “Cool Job”. En esta ocasión, la oferta de empleo Tezenis busca a una persona para ocupar el puesto de Invitado VIP en el próximo desfile de la marca en Italia. Una oportunidad única que no solo ofrece una experiencia de lujo, sino que está remunerada con una cifra sorprendente para una sola jornada de trabajo.
Oferta de empleo Tezenis: 1.000 euros netos por un día de trabajo
El grupo Oniverse (anteriormente conocido como Calzedonia Group), que engloba firmas de renombre internacional como Calzedonia, Intimissimi, Tezenis y Falconeri, ha decidido abrir las puertas de su evento más importante del año al gran público. La vacante, gestionada a través de los famosos “Cool Jobs” de InfoJobs, ofrece una remuneración de 1.000 euros netos por un único día de actividad.
A diferencia de un proceso de selección convencional, los requisitos no se centran en años de experiencia en el sector retail o formación académica específica en diseño. La empresa busca a alguien con una auténtica pasión por las tendencias, capacidad para desenvolverse en entornos exclusivos y, sobre todo, ganas de vivir una experiencia inolvidable en el corazón de la moda italiana.
Viaje a Italia con todos los gastos pagados desde cualquier punto de España
Uno de los puntos que más interés ha despertado entre los candidatos es la logística del viaje. Aunque la oferta de empleo Tezenis aparece vinculada a la ciudad de Madrid en la plataforma, la descripción aclara que cualquier persona residente en España puede inscribirse. La organización se hará cargo de los traslados de ida y vuelta desde el domicilio del seleccionado hasta Italia, sin importar la provincia de origen.
El pack de beneficios incluido en este puesto de trabajo es digno de una estrella de las redes sociales:
- Vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto más cercano al domicilio del ganador.
- Alojamiento de alta gama incluido durante la estancia en Italia.
- Entrada VIP al desfile de la nueva colección de Tezenis, compartiendo espacio con los influencers y celebridades más destacados del panorama actual.
- Tour guiado por Verona, la ciudad del amor, para conocer sus rincones más emblemáticos.
- Visita exclusiva a las oficinas centrales de Oniverse para conocer desde dentro cómo funciona una de las multinacionales textiles más potentes del mundo.
Cómo inscribirse en el Cool Job de Tezenis e InfoJobs
El proceso para optar a esta vacante es sencillo pero altamente competitivo. Los interesados deben acceder al portal de InfoJobs y buscar la posición bajo el título de “Invitado/a VIP Tezenis”. El equipo de selección de la plataforma realizará la primera criba de perfiles antes de ceder los datos a una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), que será la encargada de formalizar el contrato legal para ese día de trabajo.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de “Cool Jobs” de InfoJobs, una serie de ofertas que buscan dignificar el empleo a través de experiencias extraordinarias y salarios competitivos en sectores de ocio, turismo y moda. En ediciones anteriores, estas ofertas han incluido catadores de helados o probadores de villas de lujo, logrando miles de inscritos en apenas unas horas.