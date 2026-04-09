¿Lo que han pintado en El Médano es un paso de cebra o una pista de atletismo?

El nuevo paso de peatones en una céntrica calle de El Médano se ha convertido en tema de tertulia vecinal. El enorme tamaño de las rayas sobre el asfalto ha dado el salto a las redes sociales, donde la guasa acompaña la imagen.
Hay usuarios que agradecen la visión del Ayuntamiento por su propuesta polivalente, ya que además de facilitar el cruce de la calle a los peatones, sirve también como pista de atletismo y, en caso de emergencia, hasta de segunda pista del aeropuerto, que está al lado.
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