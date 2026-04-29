Ya estaban en vigor: las reformas en edificios que pueden costar hasta 40.000 euros

El Real Decreto 355/2024, que regula la seguridad y el mantenimiento de los ascensores en España, ya ha comenzado a desplegar sus efectos. Esta normativa, que actualiza la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1, obliga a miles de comunidades de propietarios a adaptar sus instalaciones para cumplir con los nuevos estándares de seguridad.
Aunque la norma no exige la sustitución inmediata de todos los aparatos, sí impone reformas obligatorias si las inspecciones periódicas detectan deficiencias. En la práctica, esto supone la llegada de derramas imprevistas en edificios con instalaciones antiguas.
¿Qué cambia con la nueva ley de ascensores?
El objetivo principal del nuevo marco legal es minimizar los riesgos de accidentes y mejorar la fiabilidad de los equipos en viviendas y oficinas.
La clave de esta normativa es su aplicación progresiva: las adaptaciones no son automáticas, sino que se exigen únicamente cuando el técnico inspector detecta que el ascensor no cumple con los requisitos actualizados.
¿Cuánto cuesta adaptar un ascensor? Estimación de derramas
El impacto económico para los propietarios varía drásticamente según la gravedad de la deficiencia detectada:
|Tipo de Reforma
|Coste Estimado
|Mejoras básicas (Sensores, comunicación)
|Desde 1.000 euros
|Reformas estructurales (Guías, motor, cuadro)
|Entre 15.000 € y 40.000 euros
Las 5 reformas más comunes que exigirá el inspector
Dependiendo del estado y la antigüedad de la instalación, estas son las intervenciones que más se están repitiendo en las actas de inspección:
- Nivelación de cabina: el ascensor debe quedar exactamente a ras del suelo (parada de precisión) para evitar tropiezos y caídas.
- Barreras fotoeléctricas: instalación de sensores en las puertas para evitar atrapamientos.
- Comunicación bidireccional: un sistema que permita contacto directo con el servicio de emergencias desde el interior de la cabina.
- Control de carga: el sistema debe bloquearse si se supera el peso máximo permitido.
- Sustitución de guías: en modelos muy antiguos, puede exigirse el cambio de elementos estructurales para mayor estabilidad.
Plazos: ¿Es obligatorio hacerlo ya?
No existe una obligación inmediata para todos. La norma establece que las adaptaciones se realizarán conforme se vayan realizando las inspecciones reglamentarias. Esto permite a las comunidades repartir los costes en el tiempo, interviniendo solo cuando sea estrictamente necesario según el dictamen técnico.
Sin embargo, el Real Decreto 355/2024 ya es el nuevo estándar, y cualquier inspección desfavorable a partir de ahora conllevará la obligación legal de acometer estas mejoras para mantener el ascensor en funcionamiento.