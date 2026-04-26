Ya es oficial: Hacienda confirma la nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con sueldos inferiores a 18.276 euros

Si tus ingresos anuales por trabajo no alcanzan los 18.276 euros, Hacienda tiene una buena noticia para ti. Ya está plenamente operativa la nueva deducción por obtención de rendimientos del trabajo, una medida recogida en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley del IRPF que busca aliviar la carga fiscal de los salarios más modestos en España.
Esta deducción se aplica directamente sobre la cuota líquida del impuesto, lo que supone un ahorro “limpio” en la declaración. Sin embargo, no todos los trabajadores pueden acceder a ella, ya que la Agencia Tributaria ha fijado unos límites de renta muy específicos.
En el caso de Canarias, también es vital revisar las deducciones por alquiler de vivienda habitual, gastos médicos o por el alza de precios, que suelen aliviar la presión fiscal en las Islas
¿Quiénes pueden aplicarla? (Ámbito subjetivo)
Para beneficiarte de este ahorro fiscal, debes cumplir dos requisitos indispensables:
- Sueldo: tus rendimientos íntegros del trabajo deben ser inferiores a 18.276 euros anuales.
- Otras rentas: no puedes tener ingresos de otro tipo (como alquileres, intereses bancarios o ganancias patrimoniales) que superen los 6.500 euros anuales (excluidas las rentas exentas).
¿Cuánto dinero te ahorras exactamente?
El importe de la deducción varía según el nivel de ingresos, siguiendo esta escala:
- Ingresos inferiores a 16.576 euros: Recibirás la deducción máxima de 340 euros anuales.
- Ingresos entre 16.576 y 18.276 euros: El importe de 340 euros se reduce progresivamente mediante una fórmula matemática ($340 – [0,2 \times (RIT – 16.576)]$).
Ejemplo rápido: un trabajador con un rendimiento íntegro de 17.000 euros tendrá una deducción aproximada de 255 euros directos en su declaración.
El límite de la cuota
Es importante destacar que esta ayuda tiene un tope: el importe de la deducción no puede exceder la parte de la cuota (estatal y autonómica) que corresponda proporcionalmente a esos rendimientos del trabajo. Es decir, Hacienda no te devolverá más de lo que te correspondería pagar por esos ingresos.