“La regularización extraordinaria de migrantes es una victoria popular”

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró 13.500 solicitudes telemáticas en la plataforma de gestión de expedientes y ha formalizado y aceptado 19.633 citas previas para la atención presencial, que comenzará mañana, 20 de abril, durante el primer día del procedimiento de regularización extraordinaria.
Todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados (abogados, graduados sociales y gestores administrativos) y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores y de otros representantes.
Las entidades del Registro de Colaboradores, formado por asociaciones sociales y sindicatos, ofrecen asesoramiento gratuito a los migrantes que quieran acceder a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y acreditarán los informes de vulnerabilidad.
Entre ellas se encuentra la Asociación Solidaridad Venezuela, con sede en la avenida Abona de Granadilla, que lleva varios años trabajando en la integración de los inmigrantes y retornados en nuestro país, ofreciendo atención, orientación, información, gestión de trámites para regularización en España (extranjería o asilo), asistencia sanitaria, homologaciones, acreditación de experiencia laboral, formación profesional, educación reglada, etc., Revisión del cumplimiento y propuesta de nuevas políticas públicas para la integración de los inmigrantes en España
Su presidenta María Marcela Máspero destaca que este procedimiento de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno de España ha sido positivo “porque la gente quiere solucionar su problema, regularizarse, cotizar a la Seguridad Social, tener acceso a la inclusión y a todos los derechos”. “Celebramos esta regularización porque es una victoria popular”.
En Canarias “estimamos que unas 40.000 personas podrían regularizarse. Las entidades pondremos toda nuestra voluntad para apoyar este proceso. Y por eso requerimos el apoyo del Estado, del Gobierno de Canarias, de los Cabildos y de los ayuntamientos para poder sacar adelante este proceso que no solo va a beneficiar a las personas migrantes, sino también a toda la sociedad canaria”, recalcó.
Cuestionada por la regularización extraordinaria y el papel de las asociaciones y entidades, Marcela Máspero recalcó que “lo más importante es que quienes hemos venido trabajando con migrantes ayudemos a las personas. La mayoría ya tienen preparados sus antecedentes penales, escaneado su pasaporte y algunos ya han recibido la orientación precisa. Después pasarían por Correos, Tragsa, la Seguridad Social y oficinas de extranjería para introducirla. Las personas que no tengan posibilidad de contrato y otras condiciones que establece la regularización general, tienen que presentar obligatoriamente un informe de vulnerabilidad, que es donde vamos a intervenir las asociaciones y entidades que podemos otorgar ese documento y que valida la regularización”.
Máspero animó a los interesados a no esperar ante la posible avalancha de solicitudes y los previsibles problemas administrativos. “Aunque mucha gente ya tiene listos sus documentos, estaban esperando las orientaciones de las asociaciones y nosotros que se publicara en el BOE porque temíamos cambios significativos. Así fue, tanto nuestra asociación como otras entidades habíamos entendido que también podíamos subir los trámites a la plataforma del Ministerio y eso aligeraría más la carga, pero finalmente solo se tramitarán desde Correos, Tragsa, la Seguridad Social y algunas oficinas de Extranjería. Por tanto, tememos que habrá un cuello de botella, sobre todo porque los plazos establecen que a los 15 días ya tienes permiso de trabajo. Otro elemento que surgió es que si a los tres meses no tienen respuesta, el silencio administrativo es negativo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de informar, porque quiere regularizarse, solucionar su problema, cotizar a la Seguridad Social, acceder a la inclusión y a todos los derechos”.