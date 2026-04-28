Desde Bad Gyal a Ana Belén: el restaurante de Tenerife donde comen los famosos

En el norte de Tenerife, lejos de los focos turísticos, hay un pequeño restaurante familiar que se ha convertido en parada casi obligatoria para rostros conocidos que visitan la Isla. Se trata de Casa Mi Madre, un local pegado al mar donde el sonido de las olas forma parte de la experiencia gastronómica.
Ubicado en la Calle Cantito 16, en San Juan de la Rambla, este restaurante destaca por su cocina tradicional canaria y su apuesta por el pescado fresco del día. El ambiente es sencillo, cercano y auténtico, con ese carácter familiar que cada vez resulta más difícil de encontrar. Abre de jueves a lunes en horario de 13:00 a 16:00 horas, mientras que martes y miércoles permanece cerrado.
De actores a cantantes: una lista de visitas que no deja de crecer
En los últimos meses, el perfil de Instagram del restaurante ha dejado constancia del paso de numerosas caras conocidas. Entre ellas, la cantante Bad Gyal, que visitó el local a principios de abril.
También es cliente habitual el actor Álex García, quien ha acudido en varias ocasiones. En su última visita lo hizo acompañado de la actriz María Hervás.
A esta lista se suman figuras como la cantante Ana Belén y el músico Víctor Manuel, quienes, según el propio restaurante, destacaron por su “simpatía y amabilidad”.
Futbolistas, artistas y comediantes coinciden en un mismo punto: la calidad del producto y la autenticidad del lugar.
Tradición, producto y ubicación: la clave del éxito
El éxito de Casa Mi Madre no responde a estrategias sofisticadas ni a campañas publicitarias. Su fórmula es mucho más simple: producto fresco, cocina canaria sin artificios y una ubicación privilegiada frente al mar.
En un contexto donde cada vez más visitantes buscan experiencias auténticas, este pequeño restaurante del norte de Tenerife se ha convertido en uno de esos lugares que se recomiendan en voz baja… pero que terminan llenándose a diario.