Las pausas laborales son un derecho, pero su uso incorrecto puede derivar en problemas legales graves con la empresa. Uno de los hábitos más comunes en los centros de trabajo en España, y especialmente en entornos de oficina en Canarias, es el de abandonar el puesto unos minutos para consumir tabaco. Sin embargo, salir a fumar en el trabajo no siempre está amparado por la ley como un tiempo efectivo de descanso, y un experto en derecho laboral ha decidido poner las cartas sobre la mesa a través de las redes sociales.
El abogado Juanma Lorente, conocido por su labor divulgativa en plataformas como TikTok, ha lanzado un aviso urgente que se ha vuelto viral. Según explica el letrado, muchos trabajadores desconocen que las escapadas rápidas para fumar podrían estar restando tiempo real a su contrato, lo que obligaría al empleado a prolongar su estancia en el centro de trabajo para cumplir con lo estipulado.
¿Es obligatorio recuperar el tiempo al salir a fumar en el trabajo?
La respuesta corta es sí, siempre que dicha pausa se realice fuera de los periodos de descanso pactados. Según el experto, la clave reside en la naturaleza de la actividad. Mientras que otras necesidades básicas están protegidas, el consumo de tabaco tiene una consideración distinta ante la justicia y los departamentos de Recursos Humanos.
“La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que pulses cuando sales y cuando vuelves. Ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de terminar tu jornada”, advierte Lorente en su intervención. Esta medida busca garantizar que la productividad y las horas de presencia efectiva no se vean mermadas por hábitos personales. En caso de que un trabajador se niegue a recuperar esos minutos, podría estar incurriendo en un incumplimiento de su jornada laboral, lo que abre la puerta a posibles sanciones disciplinarias.
@juanmalorentelaboralista
Lo siento, es así.♬ sonido original – JuanmaLorente_Laboralista
La diferencia entre el descanso de 15 minutos y las pausas extra
Es fundamental distinguir entre los derechos adquiridos y las concesiones que la empresa pueda tener de forma informal. El Estatuto de los Trabajadores establece, por lo general, un descanso obligatorio de 15 minutos para jornadas superiores a las seis horas consecutivas. Si el trabajador decide salir a fumar en el trabajo durante ese cuarto de hora legal, no tendría que recuperar el tiempo, ya que ese periodo se considera, en muchos convenios, como tiempo de trabajo efectivo.
El problema surge cuando el trabajador sale en repetidas ocasiones a lo largo del día fuera de ese margen. El abogado es tajante en este punto: “Fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica”. Al no ser una función vital, la empresa tiene el derecho de exigir que se fiche tanto al salir como al entrar del edificio o zona de trabajo para contabilizar esos minutos de ausencia.
El control horario: un aliciente para dejar el tabaco
Desde la implementación del registro de jornada obligatorio en España, las empresas disponen de herramientas precisas para controlar las entradas y salidas. Esto ha facilitado que se pueda monitorizar cuánto tiempo real dedica un empleado a salir a fumar en el trabajo. Para Lorente, más allá de la obligación legal, este control estricto puede verse desde un prisma positivo: “Bajo mi punto de vista, es un aliciente para fumar menos”, añade el abogado, sugiriendo que la necesidad de recuperar tiempo al final del día puede desincentivar el consumo frecuente de cigarrillos.
Para los trabajadores en Canarias, donde la cultura laboral a menudo integra estas pequeñas pausas sociales, es vital revisar el convenio colectivo de aplicación. Algunos sectores pueden tener acuerdos específicos, pero la tendencia general de la jurisprudencia española avala que las empresas descuenten estos periodos del cómputo total de horas trabajadas si no hay un acuerdo previo que diga lo contrario.
Consecuencias de no fichar al salir a fumar
Si un empleado decide salir a fumar en el trabajo de manera reiterada sin registrar su salida, se expone a que la empresa considere que está falseando su registro de jornada. Las implicaciones pueden ir desde una amonestación por escrito hasta el despido procedente en casos de reincidencia grave. La transparencia en el fichaje se ha convertido en el mejor escudo tanto para el empleador como para el empleado.
En resumen, si eres de los que necesita ese descanso extra para el tabaco, recuerda que la ley permite a tu jefe exigirte que esos minutos se devuelvan al final del día. La flexibilidad laboral tiene límites, y el cronómetro de la empresa es, hoy más que nunca, el juez definitivo de tu jornada.