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Alerta alimentaria por presencia de partículas de aluminio en cereales de chocolate

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos
Imagen de archivo cereales de chocolate. DA
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Portugal, relativa a la posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno de las marcas Gran DIA y Golden Bridge.

Los datos de los productos implicados son:

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  • Nombre del producto: PÉTALOS DE TRIGO Y CHOCOLATE
  • Nombre de marca: Gran DIA
  • Aspecto del producto: caja de cartón
  • Número de lote: 31176
  • Fecha de caducidad: 04/2027
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: ambiente
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Se adjunta imagen disponible.

Imagen del producto PÉTALOS DE TRIGO Y CHOCOLATE de la marca Gran DIA

Los datos de los productos implicados son:

  • Nombre del producto: Choco Cups
  • Nombre de marca: Golden Bridge
  • Aspecto del producto: caja de cartón, el lote afectado puede presentarse en dos presentaciones diferentes, ver fotografías.
  • Número de lote: 32176
  • Fecha de caducidad: 04/2027
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: ambiente

Se adjuntan las fotografías disponibles:

Primera imagen del producto Choco Cups de la marca Golden Bridge
Segunda imagen del producto Choco Cups de la marca Golden Bridge

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

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