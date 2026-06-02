Alerta alimentaria por presencia de partículas de aluminio en cereales de chocolate

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Portugal, relativa a la posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno de las marcas Gran DIA y Golden Bridge.
Los datos de los productos implicados son:
- Nombre del producto: PÉTALOS DE TRIGO Y CHOCOLATE
- Nombre de marca: Gran DIA
- Aspecto del producto: caja de cartón
- Número de lote: 31176
- Fecha de caducidad: 04/2027
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: ambiente
Se adjunta imagen disponible.
Los datos de los productos implicados son:
- Nombre del producto: Choco Cups
- Nombre de marca: Golden Bridge
- Aspecto del producto: caja de cartón, el lote afectado puede presentarse en dos presentaciones diferentes, ver fotografías.
- Número de lote: 32176
- Fecha de caducidad: 04/2027
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: ambiente
Se adjuntan las fotografías disponibles:
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.