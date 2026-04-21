Luz verde a las zonas de sombra en toda la calle Castillo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer el expediente para la redacción del proyecto de instalación de estructuras que den sombra en el eje comprendido entre la plaza Weyler y la plaza de La Candelaria, a través de la calle Castillo, con el objetivo de mejorar el confort climático en una de las zonas de mayor tránsito peatonal de la ciudad.
El proyecto, que contempla estructuras fácilmente desmontables para facilitar su mantenimiento o su retirada en caso de futuras necesidades urbanas, ha sido elaborado en coordinación con el Cabildo, a través del área de Patrimonio Histórico y la Gerencia de Urbanismo municipal. El presupuesto base de licitación asciende a 107.829 euros, con un plazo de ejecución de 10 meses tras la adjudicación.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “queremos hacer de Santa Cruz una ciudad más habitable, cómoda y adaptada a las condiciones climáticas actuales, sin perder la funcionalidad y la integración urbana”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, indicó que “el proyecto cumple todos los criterios patrimoniales, técnicos y de sostenibilidad. Además, estas estructuras serán modulares y desmontables, lo que permite una ciudad más flexible y preparada para distintos usos”.