El próximo 14 de junio, los ciudadanos suizos tienen una cita histórica con las urnas que podría cambiar el destino de miles de trabajadores internacionales. Se celebrará un referéndum crucial con un objetivo claro: limitar la población del país a un máximo de 10 millones de habitantes para el año 2030. Esta propuesta, impulsada bajo el lema ‘No a una Suiza de 10 millones’, ha encendido las alarmas en el exterior. Está confirmado: Suiza cambia las normas y todos los ciudadanos españoles pueden ver limitada su llegada a partir de 2030 si esta iniciativa sale adelante.
Suiza ha sido tradicionalmente uno de los destinos más codiciados para quienes buscan mejorar su calidad de vida, también para los canarios y las canarias. Su economía robusta, unida a que los salarios son elevados y existe una envidiable estabilidad institucional, lo convierte en un imán irresistible. Sin embargo, este éxito ha generado un crecimiento demográfico que un sector de la política helvética considera insostenible.
El referéndum del 14 de junio: ¿En qué consiste?
La iniciativa ha sido desarrollada por el Partido Popular Suizo (SVP), de extrema derecha, ante un dato demográfico impactante: en el último lustro, la población suiza ha crecido a un ritmo cinco veces superior al de la Unión Europea. Actualmente, el país cuenta con 9,1 millones de habitantes, y uno de cada cuatro residentes no posee la nacionalidad suiza.
De aprobarse la propuesta, el Gobierno y el Parlamento se verían obligados por ley a restringir la entrada de nuevos residentes permanentes. El plan establece escalas de alerta:
- Fase de aviso: Si la población supera los 9,5 millones de personas.
- Restricciones estrictas: Al alcanzar los 10 millones de habitantes.
- Medida drástica: Si tras dos años de llegar al límite la cifra no desciende, Suiza tendría que abandonar el acuerdo de libre circulación con la UE.
Impacto para los canarios que quieren trabajar en Suiza
Para los ciudadanos de las Islas Canarias que ven en el país alpino una salida a la crisis de vivienda y los bajos salarios locales, esta votación es determinante. El fin de la libre circulación supondría que trabajar en Suiza volvería a requerir trámites burocráticos complejos, visados de trabajo limitados y cuotas por nacionalidad, eliminando la facilidad actual de movimiento para los españoles.
Históricamente, a Suiza han llegado inmigrantes de todo el mundo, incluido un flujo constante desde España para ocupar tanto puestos de alta cualificación como trabajos no cualificados en el sector servicios y la construcción. La nueva normativa afectaría no solo a los nuevos trabajadores, sino también a la reagrupación familiar y a los solicitantes de asilo, cerrando el grifo de forma casi total.
¿Por qué Suiza quiere “cerrar” sus fronteras?
El argumento del SVP se basa en la presión que el aumento poblacional ejerce sobre las infraestructuras, el sistema de salud y el mercado inmobiliario suizo. Aunque el país es uno de los más ricos del mundo, el ritmo de crecimiento de los últimos años ha generado un debate social sobre la identidad nacional y la capacidad de integración.
Si la población permanente (ciudadanos suizos y extranjeros con permisos de residencia de más de un año) sigue escalando, la ley obligaría al Ejecutivo a tomar medidas de choque. Para un canario, esto significa que el sueño de emigrar para ahorrar y regresar con estabilidad podría tener una fecha de caducidad muy próxima.
El horizonte de 2030 y el mercado laboral
Si el referéndum triunfa este verano, el año 2030 se convertirá en la barrera final. Los expertos advierten que la ruptura del acuerdo de libre circulación sería una “mala noticia” económica para ambas partes, pero especialmente para los trabajadores españoles. La estabilidad que ofrece Suiza depende en gran medida de su mano de obra extranjera, pero la presión política parece dispuesta a sacrificar parte de ese crecimiento en favor de un control poblacional estricto.