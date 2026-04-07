El tiempo en Canarias para este 7 de abril: bajada de temperaturas y paraguas a mano, según Aemet

El tiempo en Canarias da un giro inesperado este martes, 7 de abril, rompiendo con la tónica de estabilidad de las últimas jornadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido clara en su última actualización: los ciudadanos de las islas, especialmente en las vertientes norte y zonas de medianías, deberán tener el paraguas a mano ante la llegada de un frente que dejará precipitaciones moderadas y una notable bajada de temperaturas.
Lo que comenzará como una mañana de intervalos nubosos inofensivos se transformará, a partir del mediodía, en un escenario meteorológico mucho más inestable. Este cambio afectará de forma desigual al archipiélago, pero la sensación de frescor será generalizada en las zonas altas.
Zonas donde el tiempo en Canarias obligará a usar paraguas
La inestabilidad entrará con fuerza por el norte de las islas de mayor relieve. Según la previsión detallada de la Aemet, a partir de las 12:00 horas los cielos tenderán a cubrirse por completo. Las lluvias débiles a moderadas harán acto de presencia en el norte de Tenerife y Gran Canaria, siendo especialmente probables en las medianías del este durante la tarde y la noche.
En las islas más orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, el paraguas podría ser necesario de forma más esporádica. Aunque se esperan claros al mediodía, la nubosidad volverá a aumentar al final de la jornada con baja probabilidad de lluvias débiles. Es, por tanto, un día de “cebolla”: capas de ropa y previsión ante la variabilidad del tiempo en Canarias.
Una notable bajada de temperaturas: mínimas de 11 grados
Si algo marcará la jornada de este 7 de abril será el termómetro. Aunque en las costas la variación será mínima, en el interior y las zonas de cumbre la bajada de temperaturas será de ligera a moderada, afectando principalmente a los valores máximos.
El Hierro: Se sitúa como el punto más frío del día, con mínimas que caerán hasta los 11 grados.
Tenerife: La máxima no superará los 21 grados en la capital, mientras que en ciudades como La Laguna la sensación térmica será mucho menor debido a la humedad y el viento.
Gran Canaria: Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 21 grados, con un descenso más acusado en las vertientes orientadas al norte.
Este desplome térmico viene acompañado de una masa de aire más fresca que hará que el tiempo en Canarias se sienta más puramente invernal en localidades de medianías.
Viento fuerte y mala mar: Precaución en las costas
El viento es el tercer protagonista de este martes. La componente noroeste soplará inicialmente de floja a moderada, pero girará a norte moderado con intervalos de fuerte a partir de la tarde. La Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes (superiores a los 70 km/h) en puntos estratégicos:
La Dorsal de Tenerife y medianías del nordeste.
Extremo noroeste de Tenerife.
Puntos del este y oeste de Gran Canaria.
Esta situación de viento intenso también tendrá un impacto directo en el mar. Se espera un aumento del oleaje, especialmente en las costas del norte, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se transita cerca de rompientes o zonas de costa expuestas.
Recomendaciones para este martes 7 de abril
Ante este panorama del tiempo en Canarias, los expertos recomiendan:
Llevar paraguas: Especialmente si te desplazas por el norte de las islas montañosas.
Ropa de abrigo: El descenso térmico en medianías será repentino tras el mediodía.
Atención al viento: Asegurar objetos en balcones y evitar zonas de arboleda si las rachas se intensifican en tu zona.