Tori Spelling, la actriz de ‘Sensación de vivir’, hospitalizada junto a cuatro de sus hijos tras un grave accidente de coche

Tori Spelling y cuatro de sus hijos permanecen bajo observación médica tras sufrir un grave accidente de tráfico en California. La actriz de ‘Sensación de vivir’ logró evitar una tragedia mayor gracias a una maniobra evasiva que minimizó el impacto lateral de un vehículo que omitió un semáforo en rojo.
El suceso ocurrió en la localidad de Temecula, cuando la intérprete circulaba con un grupo de siete menores en su vehículo. En el coche viajaban cuatro de sus hijos y tres amigos de la familia. Un conductor negligente embistió el automóvil de la celebridad tras saltarse una señal de tráfico, provocando una colisión aparatosa que obligó al traslado hospitalario de los ocupantes.
Testigos presenciales aseguran que los reflejos rápidos de Spelling resultaron determinantes. Al detectar la trayectoria del otro coche, la actriz realizó un movimiento técnico que desplazó el punto de impacto. Esta acción evitó que la fuerza del choque afectara directamente a la zona donde se encontraban los niños, reduciendo la gravedad de las lesiones.
🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them … TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB— TMZ (@TMZ) April 5, 2026
Expertos en seguridad vial consultados tras el siniestro coinciden en que la pericia de la actriz salvó vidas. Aunque el golpe fue violento, las imágenes difundidas por medios como TMZ muestran que el daño estructural del coche fue menor de lo esperado gracias a esa maniobra de última hora. La familia se encuentra estable, aunque los médicos han decidido mantener el ingreso para realizar pruebas complementarias.
Este incidente se suma a una racha complicada para la protagonista de la mítica serie juvenil. Los servicios de emergencia locales han iniciado una investigación para determinar las responsabilidades del otro conductor involucrado. Por el momento, el entorno de la artista pide respeto a su privacidad mientras se recuperan del trauma físico y emocional sufrido en las carreteras californianas.