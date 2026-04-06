Torres lo confirma: Canarias será declarada zona gravemente afectada por emergencias tras ‘Therese’

Llega el alivio económico tras el temporal. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, 7 de abril, la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de Protección Civil para varios puntos de España, incluyendo de forma prioritaria al archipiélago tras el destructivo paso de la borrasca ‘Therese‘.
Esta medida activará de forma inmediata una batería de ayudas borrasca Therese Canarias destinadas a paliar los cuantiosos daños materiales y personales que el temporal dejó a su paso, especialmente en la provincia de Las Palmas, aunque los efectos se han sentido en todo el territorio insular.
Unos daños de 180 millones de euros en el Archipiélago
Según las primeras valoraciones ofrecidas por el ministro Torres tras un acto en Gran Canaria, los daños en el conjunto de las Islas se estiman actualmente en torno a los 180 millones de euros. “Hay que pulir y limar las cifras, pero son daños muy importantes”, subrayó el ministro, destacando la gravedad de las pérdidas tanto en el ámbito público como en el privado.
La declaración de zona afectada no solo incluye a Canarias, sino también a Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León, territorios que han sufrido situaciones críticas en los últimos meses. Sin embargo, la percha canaria es especialmente relevante por la virulencia de ‘Therese’ en infraestructuras clave.
¿Qué cubren las ayudas borrasca Therese Canarias?
El paquete de medidas que se autorizará este martes contempla diferentes vías de financiación para que los afectados recuperen la normalidad lo antes posible:
- Daños personales y enseres: Ayudas gestionadas a través del Ministerio del Interior para familias que han perdido bienes básicos o sufrido daños personales.
- Fondo de Compensación de Seguros: Activación de coberturas para siniestros extraordinarios.
- Sector Primario: Fondos específicos para el sector agroalimentario, uno de los más castigados por el viento y el agua.
- Infraestructuras Municipales: El Gobierno de España se ha comprometido a sufragar, al menos, el 50% de los costes de reparación de las infraestructuras públicas de carácter municipal.
Compromiso estatal con los municipios
Uno de los puntos clave del anuncio de Torres es el respaldo a los ayuntamientos. La reparación de carreteras, plazas y redes de saneamiento municipales tras la borrasca suponía un reto inasumible para las arcas locales. Con el compromiso de cubrir la mitad de la factura, el Estado busca acelerar la reconstrucción del paisaje urbano y rural canario.
“Son todas las situaciones donde ha habido daño material, también personal, privado y público”, explicó el ministro, garantizando que el Ejecutivo central no dejará atrás a los territorios que han visto mermada su seguridad y patrimonio por las inclemencias climáticas. Las próximas semanas serán cruciales para que los afectados tramiten sus solicitudes y las corporaciones locales presenten sus proyectos de reparación ante el Ministerio de Política Territorial.