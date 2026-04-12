La UE lo confirma: el fin del cambio de hora en España ya tiene fecha

La Unión Europea ha decidido dar un paso definitivo para modificar las normas actuales y obligará a replantear el cambio de hora en todos los Estados miembros.
Tras décadas de aplicación de un sistema que nació en la década de los 70, las instituciones europeas buscan ahora un punto de encuentro para poner fin a la alternancia entre el horario de verano y el de invierno.
A pesar de que España adelantó recientemente sus relojes para adaptarse al periodo estival, esta práctica podría tener los días contados. Aunque la medida se implantó originalmente en 1974 para fomentar el ahorro energético, diversos estudios actuales sostienen que el impacto real en el consumo es hoy en día ínfimo.
El horizonte de 2031 y la falta de consenso
El principal obstáculo para eliminar el cambio de hora no es la voluntad política, sino la falta de acuerdo sobre qué huso horario adoptar de forma permanente. Mientras algunos países defienden mantener el horario de verano, otros abogan por el de invierno. Esta disparidad de criterios ha bloqueado la ejecución de la directiva durante años.
Por el momento, la Comisión Europea ha establecido que el modelo vigente se mantendrá hasta el año 2031. Esta fecha se presenta como el límite máximo para que los países alcancen un pacto definitivo. Hasta entonces, los ciudadanos europeos deberán seguir ajustando sus relojes dos veces al año, a menos que se logre un consenso previo.
Un nuevo informe técnico para desbloquear la situación
Para facilitar la toma de decisiones, la Comisión trabaja en un nuevo informe detallado que analizará los efectos del cambio horario y las alternativas viables. Se prevé que este documento esté finalizado a finales del presente ejercicio. Su objetivo es aportar datos científicos que permitan acercar las posturas de los Estados integrantes de la UE.
Si se logra el consenso necesario, a partir de la fecha señalada los países podrán adoptar un horario fijo durante todo el año, eliminando la necesidad de adelantar o retrasar las manecillas del reloj.
El caso específico de España y su huso horario
La situación en España cuenta con una particularidad histórica añadida. El país mantiene un huso horario que no le corresponde geográficamente. Por su ubicación, a España le pertenecería el horario del meridiano de Greenwich (GMT), el mismo que utilizan el Reino Unido o Portugal.
Sin embargo, el país utiliza la hora de Berlín desde que se tomó la decisión en el año 1940. Este desfase con respecto a la hora solar ha sido objeto de debate recurrente en las comisiones que estudian la racionalización de horarios y la conciliación, sumándose a la complejidad del debate europeo sobre el cambio de hora.