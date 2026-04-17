Confirmado: Ultraligera, la banda indie que despunta en España, se suma al cartel de Soplo de Letras 2026

El festival Soplo de Letras 2026 cierra su cartel con la confirmación de Ultraligera, una de las bandas emergentes más destacadas del panorama nacional. El evento se celebrará los días 15 y 16 de mayo en La Laguna y refuerza su apuesta por combinar música en directo, humor y cultura contemporánea.
La incorporación de Ultraligera en Soplo de Letras consolida el atractivo musical de esta edición, que reunirá en la Plaza del Cristo a artistas y creadores de diferentes disciplinas, con un enfoque que mezcla entretenimiento y reflexión.
Ultraligera, uno de los nombres clave del indie actual
La presencia de Ultraligera marca uno de los momentos más esperados del festival. La banda madrileña, formada en 2021, se ha convertido en uno de los fenómenos recientes del indie español gracias a su sonido, que combina influencias del post punk, el grunge y el pop alternativo.
Su directo es uno de sus principales reclamos. El grupo ha logrado hitos como agotar varias fechas consecutivas en salas de referencia, consolidando una propuesta musical intensa y reconocible. Su actuación en Canarias supone una oportunidad para ver en vivo a una de las formaciones con mayor proyección del momento.
Un cartel que mezcla música, humor y nuevas voces
El cartel de Soplo de Letras 2026 se completa con nombres destacados tanto en el ámbito musical como en el humor. En la jornada del sábado 16 de mayo, centrada en la música, también estarán presentes Sanguijuelas del Guadiana, Iseo & Dodosound, Javi Medina y Paco Pecado, configurando una programación diversa dentro de la escena independiente.
El viernes 15 de mayo estará dedicado al humor y la comunicación contemporánea. Sobre el escenario pasarán figuras como Inés Hernand e Ignatius Farray, junto a otros nombres consolidados del stand up y los formatos digitales.
La Laguna acoge una nueva edición del festival
El festival volverá a celebrarse en la Plaza del Cristo de La Laguna, uno de los espacios habituales para este tipo de encuentros culturales en Tenerife. La organización mantiene su apuesta por un formato abierto que conecta diferentes disciplinas y públicos.
Además, Soplo de Letras ampliará su programación con una jornada adicional el 19 de junio en el Teatro Leal, centrada en actividades como presentaciones, debates o formatos escénicos vinculados a la creación contemporánea.
Las entradas para el festival Soplo de Letras en Tenerife ya están disponibles a través de los canales oficiales.