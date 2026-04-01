El Ayuntamiento de Icod rechaza dar de alta a la vecina que lleva 3 años sin agua

El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos presentó ayer una propuesta el Pleno para que el alcalde, Javier Sierra, “adoptara todas las medidas necesarias” para que una vecina del municipio -presente en el salón de plenos- pudiera tener agua potable en su vivienda después de tres años de vivir allí.
El caso fue dado a conocer a comienzos de este mes por Diario de Avisos, después que la afectada, que además tiene una discapacidad del 67%, denunciara al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife por ser la única en el edificio Suliman, sito en la Avenida Príncipes de España y calle La Centinela, que no cuenta con este recurso de primera necesidad para llenar la cisterna, fregar la loza, ducharse, y cocinar.
La portavoz de CC, Mercedes Vera, recordó que esta señora lleva tres años solicitando a la empresa pública Icodemsa que le dé de alta en el agua potable y cuenta con un informe de la trabajadora social que “dice que hay que buscar la fórmula para ello”. “Cuando se nos elige no siempre hay que actuar como un técnico sino como alcalde, y con ello no digo que incurra en una ilegalidad sino que haga todo lo que tenga que hacer para que esta unidad familiar tenga agua de una vez por todas”, sostuvo la concejal.
Javier Sierra subrayó que la situación de esta persona “ocupa y preocupa” al grupo de gobierno pero también aclaró que respeta los informes que remiten los técnicos municipales que, en este caso, son todos de carácter desfavorable. “¿Qué quiere que haga el alcalde cuando hay un expediente con cuatro informes desfavorables? Déme alguna fórmula que no hayan podido dar los técnicos para no prevaricar”, le espetó a Mercedes Vera.
El alcalde presentó una enmienda a la propuesta de CC que es adoptar la decisión del juez una vez que se pronuncie en este caso, que fue aprobada por todos los grupos de la Corporación municipal a excepción de CC.
Por su parte, la portavoz del PP, Coromoto Yanes, hizo una enmienda in voce para que, mientras ello ocurre, el Gobierno valore apoyar a esta vecina con otro tipo de medios o una ayuda social para que pueda tener acceso al agua potable.