Una vecina denuncia al Ayuntamiento de Icod porque lleva 3 años sin agua en su vivienda

Hace tres años Mercedes F., vecina de Icod de los Vinos, vio el anuncio de una vivienda a un precio razonable, se interesó, y averiguó las condiciones para poder comprarla. En el Ayuntamiento le comentaron que al comienzo el inmueble había tenido algún problema, pero que el primer comprador lo había adquirido sin problema. Antes de formalizar la operación se dio de alta en la luz, “porque es un servicio que tarda más”, y no tuvo ningún inconveniente.
De hecho, un informe de la secretaria accidental del Consistorio con fecha de 25 de septiembre de 2006 al que tuvo acceso este periódico certifica en el punto tercero “que el Ayuntamiento no observa ningún inconveniente legal para que se dote a las viviendas que conforman el proyecto relativo a Edificio de 34 viviendas y locales comerciales y garaje, sito en la Avenida Príncipes de España y calle La Centinela, de suministro eléctrico en tanto y en cuanto se resuelve dicho expediente de conformidad con lo establecido en el Decreto 47/1991 a excepción de las dos viviendas B del portal 1″.
Posteriormente, fue a la empresa pública Icodemsa para hacer lo mismo con el agua. Le aseguraron que tampoco tendría problemas porque “sí o sí se le instalaba a todos los vecinos al ser un recurso de primera necesidad“, y por lo tanto, negoció la compra del piso.
Cuando entró a vivir tenía luz, pero no agua y al reclamarla comenzó una carrera de obstáculos que todavía continúa. “Que no se podía, que no tenía cédula de habitabilidad y que la vivienda estaba fuera de ordenación“, fueron algunas de las explicaciones o “excusas” que le trasladaron “pese a que el resto de viviendas tenía y tiene agua, pero ninguna cédula de habitabilidad tras serle denegada al promotor por incumplimiento de la normativa urbanística aplicable”, asegura.
La mayoria de los documentos que le requieren desde Icodensa los cumple. Escrituras de la propiedad, la cédula de habilitación o declaración responsable de finalización de obra autenticada o prescripción urbanística, certificado de instalaciones interiores, alta en al servicio de basura o recibo, fotocopia de DNI,del recibo de la contribución, e informe previo del punto de conexión.
La vivienda está ubicada en la avenida Príncipes de España 75, en el portal 1 del edificio Suliman, construido hace unos 20 años. Su piso y el que está arriba fueron embargados por entidades bancarias debido a que los anteriores propietarios no pudieron hacer frente a los pagos. No obstante, según Mercedes, el personal de Icodensa le confirmó que sí habían tenido agua. Prueba de ello es que la otra vivienda fue vendida el año pasado y cuenta con este recurso.
La última vez que Mercedes lo solicitó, según el informe de Icodemsa con número de entrada 326, data del 25 de julio de 2023. Ese mismo día preguntó al personal “qué documentación presentó su vecino para poder hacer lo mismo”. A día de hoy no le han contestado y cada vez que va “le dan largas”, sostiene.
Lo cierto es que desde hace tres años llenar la cisterna, fregar la loza, ducharse, lavar la ropa y cocinar, se ha convertido en una odisea para esta vecina que además, tiene reconocida una discapacidad del 67%.
La primera semana vivó “un calvario” porque necesitaba bidones constantemente y requería la ayuda de familiares, amigos, y de su hijo, y se trasladaba a casas de estos para poder ducharse con todas las molestias que ello conlleva. Pensó que solo era cuestión de tiempo, pero lleva tres años en la misma situación. Su hijo, “por suerte”, vive a 300 metros, aunque reconoce que no es la situación más cómoda el tener que desplazarse de forma permanente.
Mercedes cuenta que el anterior alcalde, Francis González, habló con todas las áreas y le dijo que con un informe social que diera cuenta de su situación el problema estaba solucionado. Según ella, el mandatario lo requirió “pese a las reticencias de la funcionaria”, que se demoró tanto en hacerlo que coincidió con su marcha de la Alcaldía al perder las elecciones en 2023.
En este mandato mantuvo encuentros en el Ayuntamiento con personal de diferentes departamentos antes de llegar al alcalde, Javier Sierra, con quien se reunió dos veces sin éxito, ya que su respuesta fue que “no se podía hacer nada sin cédula de habitabilidad”, apunta la vecina.
Por este motivo, decidió poner este asunto en manos de la Justicia y presentó una denuncia contra el Ayuntamiento en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife con fecha de 7 de mayo de 2024.
“Pago la contribución, la basura, la luz, tengo la escritura y la vivienda está registrada, pero sigo sin agua”, insiste Mercedes.
La respuesta del Gobierno municipal
El grupo de Gobierno (Alternativa Icodense-PSOE) no se pronunciará sobre este asunto porque de hacerlo, “estaría vulnerando la protección de datos de la vecina”. Además, Javier Sierra deja claro que “jamás se ha adoptado ninguna resolución contraria a un informe técnico y, por lo tanto, todas las acciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento se limitan a cumplir este criterio”.