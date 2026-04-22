Ya está en vigor: ayudas de hasta 9.000 euros para autónomos en Canarias

El Gobierno de Canarias ha aprobado nuevas ayudas para autónomos que buscan facilitar la conciliación laboral y fomentar la contratación, según recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La medida incluye subvenciones para sustituir a trabajadores por maternidad o paternidad, apoyar el cuidado familiar y promover la contratación de personas mayores de 52 años.
Estas ayudas, gestionadas por el Servicio Canario de Empleo, se concederán por orden de llegada y estarán disponibles hasta agotar el presupuesto. El objetivo es mejorar el acceso al empleo y apoyar a los trabajadores por cuenta propia en un contexto marcado por la dificultad para conciliar vida personal y profesional.
Nuevas ayudas para autónomos en Canarias: conciliación y empleo
La nueva orden regula dos programas principales: Programa Concilia y Programa +Uno 52, ambos dirigidos a trabajadores autónomos en Canarias.
El Programa Concilia busca facilitar la conciliación mediante tres líneas de ayuda. La primera cubre la contratación de sustitutos en casos de maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo. La segunda financia la contratación indefinida de personal para el cuidado de menores, mayores o personas dependientes. La tercera permite cubrir hasta el 75% de los costes de servicios de cuidado, con un máximo de 3.000 euros.
Estas medidas pretenden garantizar que los autónomos puedan mantener su actividad sin renunciar al cuidado familiar.
Hasta 9.000 euros por contratación
Las cuantías varían según el tipo de ayuda. En el caso de sustituciones por baja, la subvención alcanza los 1.100 euros al mes, con un máximo de 8.800 euros. Si el contrato se convierte en indefinido, el apoyo puede llegar a 9.000 euros en determinados casos.
Para la contratación indefinida en tareas de cuidado, la ayuda se sitúa entre 7.500 y 9.000 euros, en función del perfil del trabajador contratado.
En cuanto a los servicios de cuidado, el Gobierno subvenciona hasta el 75% del gasto, con un límite de 3.000 euros.
Incentivos para contratar a mayores de 52 años
El Programa +Uno 52 introduce incentivos específicos para que los autónomos contraten por primera vez a trabajadores de más de 52 años, un colectivo con mayores dificultades de inserción laboral.
En este caso, la ayuda asciende a 5.000 euros por contrato, que puede incrementarse hasta 6.000 euros si la actividad se desarrolla en municipios pequeños.
Para acceder a esta subvención, el autónomo no debe haber tenido empleados en los seis meses anteriores y deberá mantener el contrato al menos 12 meses.
Solicitudes solo online y por orden de llegada
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias. El sistema de concesión es de concurrencia no competitiva, lo que significa que se atenderán por orden de presentación hasta agotar los fondos disponibles.
El plazo concreto se fijará en cada convocatoria, aunque la orden ya establece las bases reguladoras.
Un impulso a la conciliación y al autoempleo
El Ejecutivo canario enmarca estas ayudas dentro de su estrategia para mejorar la empleabilidad y favorecer el autoempleo. La conciliación se presenta como un factor clave tanto para acceder al mercado laboral como para mantener la actividad económica.
Además, las ayudas también buscan promover la igualdad entre hombres y mujeres y reforzar el apoyo a colectivos vulnerables, como las personas mayores de 52 años.