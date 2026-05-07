Los pacientes con hantavirus que pararon en Gran Canaria ya están en Ámsterdam tras un fallo técnico en el avión

Los dos pacientes infectados con hantavirus, procedentes del crucero MV Hondius, ya se encuentran en los Países Bajos. Tras una compleja escala técnica en el Aeropuerto de Gran Canaria, marcada por la negativa de Marruecos a permitir el repostaje y un posterior fallo técnico en la aeronave inicial, un segundo avión medicalizado ha completado el traslado hasta Ámsterdam.
El desvío a Canarias por la negativa de Marruecos
El operativo, que trasladaba a los pacientes desde Praia (Cabo Verde) hasta Ámsterdam, tenía previsto realizar una parada técnica para repostar combustible en Marrakech.
Sin embargo, el Reino de Marruecos rechazó la entrada del vuelo, lo que obligó a desviar la operación hacia el aeropuerto de Gran Canaria en la tarde de ayer.
Fallo eléctrico y bloqueo de seguridad en pista
Una vez en suelo canario, la situación se complicó por motivos técnicos. El equipo médico del vuelo detectó un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente, concretamente en una válvula instalada en el avión, según confirmó la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.
A pesar de que el Gobierno de Canarias aportó baterías de repuesto, el Ministerio de Sanidad no autorizó el despegue inicial. El motivo, según fuentes del Ministerio, fue la falta de autonomía suficiente de dichas baterías para garantizar el soporte vital hasta llegar a Países Bajos, lo que habría forzado una nueva escala en la Península.
Resolución del traslado
Para garantizar la seguridad de los pacientes, se decidió esperar a la llegada de un nuevo avión medicalizado distinto al original. Mientras tanto, los enfermos permanecieron dentro de la aeronave en el recinto aeroportuario con soporte eléctrico externo.
Finalmente, el nuevo aparato ha trasladado a los contagiados directamente a Ámsterdam, mientras que el avión averiado partió posteriormente de Gran Canaria sin pacientes, realizando una escala técnica en Valencia antes de continuar su ruta hacia Róterdam. Según el Ministerio de Sanidad, el protocolo se ha desarrollado en todo momento bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación internacional.