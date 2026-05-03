Todo lo que se sabe sobre el buceador desaparecido en La Gomera: reactivan la búsqueda

La costa de San Sebastián de La Gomera vive momentos de profunda incertidumbre. Desde la tarde de este pasado viernes, un amplio dispositivo de emergencia trabaja de manera ininterrumpida para localizar a un buceador desaparecido en La Gomera. Esta miusma mañana se ha retomado el dispositivo. El rastro del hombre se perdió en las inmediaciones de la Playa de la Cueva, un punto habitual para la práctica de actividades subacuáticas en la capital gomera, pero que ahora es el epicentro de una búsqueda angustiosa por tierra, mar y aire.
La alerta saltó tras la notificación oficial al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias. Desde ese instante, se activó un protocolo de actuación coordinado por la Guardia Civil, movilizando a los mejores especialistas en rescate de las Islas Canarias para intentar hallar algún indicio que conduzca al paradero del afectado.
El dispositivo de los GEAS por el buceador desaparecido en La Gomera
La mañana de este sábado marcó un punto de inflexión en las labores de rastreo con la incorporación de unidades de élite. El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil lidera las operaciones bajo el agua. Estos buceadores profesionales están analizando minuciosamente los fondos marinos próximos a la Playa de la Cueva, una zona donde las corrientes pueden ser determinantes para el éxito del operativo.
El rastreo submarino no es sencillo. Los agentes de la Benemérita no solo luchan contra el tiempo, sino también contra las condiciones del relieve submarino de esta zona de la costa gomera. Según fuentes cercanas a la investigación, los buceadores están realizando inmersiones en círculos concéntricos desde el punto donde se tuvo el último contacto visual o de referencia con el buceador desaparecido en La Gomera.
Despliegue aéreo: el GES y Salvamento Marítimo
La visión desde el aire es fundamental en estos casos de desapariciones en el mar. Por ello, dos unidades de helicópteros están realizando batidas constantes sobre el litoral. Por un lado, el Grupo de Emergencias y Salud (GES) del Gobierno de Canarias ha desplazado una de sus unidades a petición de la Guardia Civil. Por otro, el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo complementa el rastreo aéreo, cubriendo una superficie mayor para detectar cualquier objeto o persona a la deriva.
Estos medios aéreos se centran especialmente en las zonas de acantilados y áreas de difícil acceso desde tierra, donde el oleaje podría haber arrastrado al buceador. El ruido de los rotores se ha vuelto constante en la capital de la isla colombina, reflejando la intensidad de una operación que no escatima en recursos técnicos.
La Playa de la Cueva: punto neurálgico del rastreo
Mientras los medios acuáticos y aéreos peinan el océano, efectivos policiales y de Protección Civil realizan batidas terrestres por toda la franja litoral de San Sebastián. Los agentes vigilan cada metro de costa, desde el muelle hasta las zonas más aisladas del municipio. La Playa de la Cueva permanece bajo vigilancia constante, siendo el lugar donde se centraliza la información que llega desde los distintos puestos de mando.
Hasta el momento, y a pesar del enorme esfuerzo humano y técnico desplegado, las autoridades han confirmado que no se han producido novedades positivas. El 112 Canarias ha detallado que el operativo se mantendrá activo mientras la luz solar y las condiciones meteorológicas lo permitan, con la esperanza de que la mejora del tiempo facilite el trabajo de los GEAS en las próximas horas.
¿Qué factores dificultan la búsqueda en San Sebastián?
La orografía costera de La Gomera y las corrientes atlánticas son los principales obstáculos. San Sebastián cuenta con zonas de fuertes corrientes que pueden desplazar cualquier cuerpo a kilómetros de distancia en pocas horas. Además, la práctica de buceo a pulmón o con equipo autónomo implica diferentes protocolos de búsqueda según la profundidad en la que se encontrara el buceador desaparecido en La Gomera.