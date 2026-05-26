Cambios en el tráfico de la TF-2: horarios y tramos afectados

El Cabildo de Tenerife, mediante el área de Carreteras, ha puesto en marcha los trabajos de reasfaltado y mejora del firme en las vías de servicio de la TF-2. Las actuaciones se localizan en el municipio de La Laguna y afectan a ambos sentidos de la circulación.
Esta intervención cuenta con un presupuesto asignado de 450.000 euros y el plazo estimado para la finalización de las obras es de tres semanas.
La campaña de asfaltado se ha diseñado con el propósito de optimizar las condiciones de seguridad vial y la comodidad en la conducción dentro de uno de los enlaces principales del área metropolitana.
Los trabajos en el asfalto se ejecutarán de forma escalonada para tratar de disminuir la repercusión sobre la circulación diaria de vehículos.
Horarios y fases de ejecución en la vía
Para el desarrollo de las mejoras, la corporación insular ha establecido una división de la obra en dos fases diferenciadas. Todo el operativo de los operarios de Carreteras se llevará a cabo estrictamente en horario diurno, entre las 8:00 horas y las 17:00 horas.
- Primera fase: Los trabajos iniciales se concentran en el tramo comprendido entre la zona de Los Andenes y San Bartolomé de Geneto.
- Segunda fase: Las labores de repavimentación continuarán de forma consecutiva en el trayecto que conecta con la rotonda de Las Chumberas.
El consejero de Carreteras de la institución insular, Dámaso Arteaga, ha detallado que la planificación por etapas y franjas horarias específicas busca compatibilizar el avance de la maquinaria pesada con la movilidad habitual de los miles de conductores que transitan por este punto de la isla.
Desvíos y recomendaciones para conductores
El área de Carreteras ha confirmado que durante el transcurso de las tres semanas de obras se procederá a la colocación de la señalización de emergencia necesaria y se habilitarán desvíos alternativos debidamente regulados. Estas medidas complementarias persiguen salvaguardar la integridad física tanto de los operarios que trabajan en la calzada como de los usuarios de la vía.
Desde el Servicio de Carreteras se solicita a los ciudadanos que vayan a desplazarse por los entornos de Los Andenes, San Bartolomé de Geneto y Las Chumberas que extremen las precauciones de seguridad.
Se apela a la colaboración de los conductores para que presten especial atención a los carteles informativos y sigan las indicaciones específicas del personal de tráfico desplegado en la TF-2.