El carnet de conducir en 2026 llega con novedades que afectan directamente al bolsillo y a la agenda de miles de ciudadanos en Canarias y toda España. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto el foco en la seguridad vial de los conductores veteranos, endureciendo los plazos de renovación para unos y facilitando los trámites económicos para otros. Si tu año de nacimiento está comprendido entre 1956 y 1961, los cambios normativos de este año te afectan de forma inmediata.
La estrategia de Tráfico no es prohibir la conducción por edad, sino asegurar que las capacidades psicofísicas siguen siendo óptimas. En Canarias, donde la movilidad privada es esencial para conectar núcleos urbanos y rurales, conocer estos plazos es vital para evitar una de las multas más comunes: circular con el permiso caducado, cuya sanción asciende a 200 euros.
Cambios para los nacidos en 1961: el carnet de conducir 2026 a examen
Para quienes celebran su 65 cumpleaños este 2026 (la generación de 1961), el cambio es drástico. Hasta el día de hoy, el permiso de clase B tenía una validez de 10 años. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 65, la DGT reduce la vigencia del carnet de conducir 2026 a solo 5 años.
Este recorte en la validez busca que el conductor pase por el centro de reconocimiento médico con mayor frecuencia. El objetivo es detectar a tiempo posibles mermas en la agudeza visual, la audición o los reflejos, factores críticos en las carreteras canarias, especialmente en vías secundarias o de montaña. Si posees un carnet profesional (C o D), la exigencia es aún mayor: la renovación será cada 3 años.
Los nacidos en 1956: renovación gratuita y sin cita
La buena noticia de este año es para los conductores que cumplen 70 años, es decir, los nacidos en 1956. La DGT premia su veteranía eliminando por completo el pago de las tasas administrativas para la renovación del carnet de conducir 2026.
Aunque el conductor seguirá teniendo que pagar el coste del reconocimiento médico en el centro psicotécnico de su elección en Canarias, se ahorrará los aproximadamente 25 euros de la tasa de tráfico. Además, Tráfico ha habilitado una ventanilla de atención preferente para este colectivo, permitiendo realizar trámites presenciales sin necesidad de solicitar cita previa en las jefaturas, agilizando un proceso que ahora será obligatorio cada 5 años.
¿Qué pasa si el psicotécnico no sale perfecto?
Pasar por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) suele generar nerviosismo. Sin embargo, el resultado de “No Apto” es poco frecuente. Lo habitual, si se detecta alguna deficiencia, es obtener un “Apto con condiciones restrictivas”. Esto no significa dejar de conducir, sino hacerlo con seguridad bajo ciertas premisas:
- Limitación horaria: Prohibición de conducir de noche.
- Radio de acción: Restricción para conducir solo en un radio de kilómetros cercano al domicilio.
- Adaptaciones: Obligatoriedad de espejos retrovisores especiales o vehículos automáticos.
- Vigencia reducida: En casos de enfermedades crónicas, el carnet podría renovarse cada 1 o 2 años.
Cómo renovar el permiso en Canarias paso a paso
Si resides en las Islas y perteneces a las generaciones de 1956 o 1961, el proceso es sencillo pero requiere previsión. Puedes iniciar el trámite hasta 90 días antes de que caduque tu licencia.
En Canarias, la mayoría de los centros médicos autorizados realizan la tramitación telemática integral. Solo necesitas acudir con tu DNI y el carnet actual; ellos se encargan de hacerte la foto y enviar los datos a la DGT. Al salir, recibirás un permiso provisional que te permite circular por toda España durante tres meses, tiempo suficiente para que el nuevo carnet plástico llegue a tu buzón en Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife por correo ordinario.
Recuerda que conducir con el carnet caducado no solo supone una multa económica, sino que, en caso de accidente, las compañías de seguros suelen anular la cobertura, dejándote totalmente desprotegido ante posibles indemnizaciones.