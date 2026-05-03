Emprenden la restauración de la obra dedicada a Laura de la Puerta Guillén

La concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna está acometiendo la restauración del anillo de bronce dedicado a Laura de la Puerta Guillén (1881-1959), figura destacada en la educación y vida cultural lagunera, y que desde hace más de 70 años rodea una palmera frente a su antiguo hogar, el conocido castillo del Camino Largo.
Desde el área explicaron que la obra tuvo que ser retirada “para una restauración de urgencia dado el grave riesgo de rotura y, por tanto, de daños irreversibles”. En concreto, la pieza estaba a punto de desprenderse y había riesgo de que cayera y se fracturase.
Por ello, a mediados de marzo se procedió a su retirada y traslado al Taller Bronzo, donde se está llevando a cabo la intervención, que está a punto de terminar, “por lo que será repuesta en breve”, apuntaron desde el área.
La actuación supone una inversión de 1.284 euros, incorporada de urgencia al programa municipal de restauración de esculturas que, en su segunda fase actualmente en marcha, cuenta con un presupuesto de casi 24.000 euros para un total de cinco obras.
El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explicó que la decisión se tomó con carácter inmediato para evitar un daño mayor. “Estamos trabajando con criterios técnicos y preventivos. No solo restauramos piezas dañadas, sino que actuamos antes de que el deterioro sea irreversible. El anillo de Laura de la Puerta es un símbolo del Camino Largo y merece ser conservado con rigor”, añadió.
Este anillo es una obra de la década de 1950, realizada por la Fundación Cerrajería Sevilla. Se trata de un aro de bronce de 58 x 220 x 2 centímetros, con pátina verde, en el que figuran el nombre, el retrato de la homenajeada y el escudo de San Cristóbal de La Laguna.
Docencia
Más allá de su valor económico, la pieza tiene un profundo significado simbólico, ya que fue el primer homenaje público en La Laguna dedicado a una mujer que no fuera heroína militar ni figura literaria consagrada, según destacaron desde el ayuntamiento.
Laura de la Puerta Guillén, profesora de Ciencias Naturales y directora de la Escuela Normal Superior de Maestras, impulsó la formación de generaciones de docentes en Tenerife.
Aunque en la pieza figura como Laura de la Puerta de Cabrera, una denominación que incorpora el apellido de su segundo marido, Domingo Cabrera Cruz, con quien residió en el conocido castillo del Camino Largo, que se convirtió en punto de encuentro intelectual y artístico de la época.