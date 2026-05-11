Mascarillas, bolsas de plástico y un metro de distancia: el protocolo de evacuación que vacía el MV Hondius

El operativo sanitario en el puerto de Granadilla ha alcanzado su punto crítico este lunes. Tras horas de incertidumbre por las condiciones meteorológicas, el crucero MV Hondius ha terminado atracando en el muelle sureño.
Este cambio de escenario, motivado por las rachas de viento y el fuerte oleaje que impedían el desembarco seguro en el fondeadero, ha obligado a las autoridades a modificar el protocolo de evacuación de forma inmediata.
Con el buque amarrado, la Guardia Civil ha tomado el control del dispositivo. Agentes del instituto armado han procedido a la evacuación de los 28 pasajeros que aún permanecían a bordo.
Antes de pisar tierra, los efectivos han subido a la embarcación para realizar un último control sanitario, consistente en la toma de temperaturas y la entrega de dispositivos de protección individual a cada uno de los afectados.
Un protocolo de máxima seguridad
Al producirse el desembarco directamente en el muelle, las reglas han cambiado. Los pasajeros han tenido que bajar todos juntos, formando una fila ordenada y manteniendo un metro de separación entre ellos.
La imagen en el puerto de Granadilla ha sido de pulcritud técnica: los evacuados portaban sus pertenencias imprescindibles guardadas en bolsas de plástico para minimizar cualquier riesgo de contaminación.
Ataviados con mascarillas y equipos de protección, los pasajeros se despedían desde la distancia de la tripulación que permanece a bordo.
Tras descender por la rampa, se han dirigido directamente a las tres guaguas de la UME que esperaban a pie de muelle para su traslado inmediato al Aeropuerto de Tenerife Sur, escoltadas por las fuerzas de seguridad.
Últimos dos vuelos
Dos aeronaves fletadas para la ocasión se encargarán de sacar de la Isla a este último contingente con destino Países Bajos. Según los datos oficiales, el desglose de los evacuados es el siguiente:
- Primer vuelo: 22 personas, entre ellas 19 miembros de la tripulación (filipinos, alemanes y un neerlandés), un médico y dos epidemiólogos.
- Segundo vuelo: 6 pasajeros (australianos, un neozelandés y un británico residente en Australia) que realizarán una cuarentena preventiva en un hotel cercano al aeropuerto de Eindhoven.
El crucero zarpa hacia Países Bajos
Una vez que las guaguas han abandonado el recinto portuario, el MV Hondius queda custodiado por los 26 miembros de la tripulación restantes y ha puesto rumbo a Róterdam a las 19:00 horas.
La partida del crucero ha dejando el puerto de Granadilla totalmente liberado. En este momento, darán comienzo las labores de desinfección profunda de las zonas de tránsito por parte de expertos en riesgos biológicos, permitiendo que la infraestructura portuaria recupere su actividad ordinaria tras 48 horas de alerta.