Capitanía Marítima ordena el atraque del MV Hondius en Granadilla por razones meteorológicas

El puerto de Granadilla vive este lunes el desenlace de un operativo sanitario sin precedentes en Canarias. Tras la evacuación de 94 personas durante el domingo, la denominada “Operación Granadilla” encara su recta final con el desembarco de los últimos 28 pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas han dado un giro inesperado. Capitanía Marítima se ha visto obligada a ordenar el atraque del buque en el muelle del sur de Tenerife debido a las fuertes ráfagas de viento que azotan la zona.
El temporal ha llegado a dificultar las maniobras de tal forma que el navío ha registrado movimientos sobre su propio eje, requiriendo la intervención de un remolcador para garantizar la seguridad durante la evacuación.
Cambios en la logística de repatriación
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en el mismo puerto para detallar los cambios de última hora en el dispositivo. Aunque inicialmente se previeron vuelos separados hacia Australia y Países Bajos, el Gobierno ha confirmado que serán dos aeronaves las que partan desde el Aeropuerto de Tenerife Sur a Países Bajos.
Estado de salud y trazabilidad del virus
La titular de Sanidad ha salido al paso de las informaciones sobre nuevos contagios. Se ha confirmado un “positivo débil” en un pasajero trasladado a Estados Unidos y se mantiene bajo vigilancia a un ciudadano francés que presentó síntomas durante su viaje de vuelta.
García ha defendido la gestión del Ministerio asegurando que “el éxito del operativo no se mide por la ausencia de casos, sino por la trazabilidad del dispositivo”. Según Sanidad Exterior, ninguno de los pasajeros presentaba fiebre en el momento del control inicial, aunque se considera “asumible” que aparezcan síntomas debido al periodo de incubación y las semanas que el buque lleva navegando.
El fin de la Operación Granadilla
A bordo del MV Hondius permanecerán únicamente 26 miembros de la tripulación. Estos profesionales serán los encargados de llevar el barco hasta el puerto de Róterdam, una vez concluyan las labores de avituallamiento y repostaje que han comenzado esta mañana.
El protocolo internacional expira oficialmente a las siete de la tarde. En ese instante, el buque pondrá rumbo definitivo al norte de Europa y comenzarán las labores de desinfección en tierra, ejecutadas por equipos especializados. Con la salida del crucero, el puerto de Granadilla recuperará su normalidad tras haber sido el epicentro informativo mundial durante las últimas 48 horas.