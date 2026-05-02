Muere Manuel Alcaide Alonso, histórico presidente del TSJC y ex Diputado del Común

El ámbito jurídico y político del Archipiélago despide este sábado a una de sus figuras más insignes. Manuel Alcaide Alonso, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y Diputado del Común, ha fallecido en la madrugada de este sábado en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria a los 96 años.
Nacido en Santa Cruz de La Palma, Alcaide desarrolló una carrera profesional de gran calado en la administración de justicia y en la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria le valió el reconocimiento de sus compañeros de profesión, quienes destacan su buen carácter y la cordialidad en el trato personal y profesional.
Una etapa histórica al frente del TSJC
Manuel Alcaide Alonso ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entre 1993 y el año 2000, cumpliendo dos mandatos consecutivos. Durante su gestión, el alto tribunal canario vivió años de consolidación institucional.
Alcaide sucedió en el cargo a José Mateo y, tras su jubilación a comienzos del presente siglo, fue relevado por Fernando de Lorenzo.
Su labor como magistrado de la Jurisdicción Social durante décadas fundamentó su prestigio en los juzgados, donde destacó por su rigor técnico antes de dar el salto a la presidencia del órgano judicial máximo en las Islas.
Su labor como Diputado del Común
Tras concluir su etapa en la judicatura, su compromiso público continuó en la Diputación del Común de Canarias. Fue designado para este cargo en la sesión del pleno del Parlamento de Canarias celebrada el 10 de enero de 2002, tras la propuesta de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
En esta institución, Alcaide sucedió a Fernando Giménez y se mantuvo al frente de la misma hasta 2011, año en el que fue relevado por Arcadio Díaz Tejera. Durante estos nueve años, su labor se centró en la mediación y el control de la administración pública en favor de los ciudadanos canarios.
Capilla ardiente
Los restos mortales del magistrado palmero serán velados a partir de la tarde de este sábado en el Tanatorio Albia San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria.
Familiares, amigos y personalidades del mundo del Derecho y la política acudirán a la capilla ardiente para dar el último adiós a quien fue un pilar fundamental en la arquitectura institucional de Canarias durante las últimas tres décadas.
Su fallecimiento supone la pérdida de un referente de la Transición y la autonomía canaria, dejando un legado vinculado a la imparcialidad judicial y a la vocación de servicio público desde la institución del Diputado del Común.