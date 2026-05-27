Santa Cruz cede un terreno al Gobierno para el futuro centro de salud de La Gallega

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado ceder provisionalmente, y de forma gratuita, una parcela municipal a la Comunidad Autónoma de Canarias para posibilitar la construcción de un nuevo centro de salud para el distrito Suroeste de la capital. La decisión, acordada en Junta de Gobierno, tiene como objetivo permitir la mejora de la cobertura asistencial de los vecinos de El Sobradillo, La Gallega, Llano del Moro y El Tablero.
La actuación contempla la entrega al Gobierno regional de un terreno, situada en la rotonda Cercado Corazón, parcela EC-2.4 del polígono El Rosario, en La Gallega, un bien inmueble patrimonial municipal que se prevé destinar a uso sanitario, lo que permitirá responder al crecimiento poblacional experimentado en los últimos años en esta zona del municipio.
Asimismo, la iniciativa acordada por el Consistorio también persigue ayudar a mejorar las condiciones de atención en el centro de salud de Barranco Grande, ya que esta nueva infraestructura sanitaria mejorará la cobertura asistencial a los residentes del Suroreste capitalino.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que “se trata de una infraestructura muy demandada por los vecinos y absolutamente necesaria para continuar mejorando los servicios públicos en uno de los distritos con mayor crecimiento de Santa Cruz”.
Bermúdez añadió que “desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con el Gobierno de Canarias para facilitar los suelos y agilizar todos los procedimientos administrativos que permitan hacer realidad este futuro centro sanitario”.
El regidor subrayó que “esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de equipamientos públicos y dotaciones del distrito Suroeste, con el objetivo de seguir fortaleciendo servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.
Casi 2.000 m2
Por su parte, el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, explicó que “la parcela objeto de cesión cuenta con una superficie aproximada de 1.947 metros cuadrados y dispone de viabilidad urbanística para albergar un equipamiento sanitario. Además, los estudios técnicos realizados durante la tramitación contemplan la posibilidad de que el futuro inmueble pueda incorporar nuevos servicios asistenciales y capacidad de ampliación”.
El expediente incluye la aprobación provisional de la cesión y el sometimiento del procedimiento a información pública durante 20 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, conforme a la normativa patrimonial y de régimen local aplicable a este tipo de operaciones entre administraciones públicas.
El futuro centro de salud permitirá reforzar la red de atención primaria en barrios como La Gallega, El Sobradillo y Barranco Grande, favoreciendo una atención sanitaria más cercana, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la población.