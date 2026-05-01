Las mejores imágenes de la celebración del ascenso del CD Tenerife

El CD Tenerife ha conseguido vencer por 2-0 al Barakaldo en la celebración por el ascenso a la Segunda División ante un Heliodoro Rodríguez López repleto de aficionados que no dejó de celebrar desde el comienzo del encuentro.
El jolgorio blanquiazul comenzó antes del pitido inicial del Pol Arenas tras conocer la afición tinerfeñista el resultado del Celta Fortuna, que había perdido ante el Osasuna Promesas, lo que dio matemáticamente el campeonato y el correspondiente ascenso al CD Tenerife.
A pesar de todo, los de Cervera comenzaron el partido con gran ímpetu y dos ocasiones claras de Noel y Fabricio antes de los diez primeros minutos de juego, lo que obligó al Barakaldo a realizar algunos ajustes defensivos con los que consiguieron frenar ese primer arreón de los locales y equilibrar el encuentro.
El cuadro vasco, tras juntar líneas y compenetrarse mejor defensivamente, se fue al ataque y consiguió llegar con peligro en repetidas ocasiones a la portería rival, con ocasiones claras como las de Arana que no materializó una especie de tijera, un centro lateral que desvió Dani Martín imposibilitando un gol cantado.
También rozó el cuadro visitante en otras dos acciones protagonizadas por Pedernales, que en la primera se equivocó al no dar un pase atrás para que su compañero rematara a placer (minuto 30) y un muy buen centro que no consiguió rematar Mandiang por milímetros.
El Tenerife quiso responder, aunque sin mucha fortuna, con un buen avance de Dani Fernández, en el que dejó atrás a varios contrincantes, pero remató sin mucha fortuna con su pierna menos hábil y un disparo desviado de Fabricio justo antes del descanso.
En la segunda mitad, Juanjo Sánchez quiso darle una marcha más a los blanquiazules y en el minuto 49 armó una contra con un balón al espacio para la carrera de Noel López, que aprovechó la ventaja generada para servir en bandeja el primer tanto de la tarde, firmado por pichichi de la categoría, Enric Gallego, quien sumó su decimoséptimo tanto.
Los isleños no pararon de intentarlo y tuvieron ocasiones para ampliar su ventaja.
De Vuyst estuvo a punto de asistir de nuevo a Enric, pero se antepuso Gaizka a ese pase en largo, demostrando que el Barakaldo no daba el partido por perdido, como en otras ocasiones donde los aurinegros consiguieron neutralizar varias llegadas más de los locales.
Tuvieron un momento de lucidez y llegaron a embotellar al Tenerife en su propia área durante unos minutos pero, en una contra, los locales volvieron a pisar la zona de peligro y esta vez fue Balde quien puso un centro que dejó totalmente solo a Dani Fernández, a quien se le escapó un poco el control y esto lo aprovechó Maikel Mesa para recoger ese rechace y reventar el balón al fondo de las mallas para irlo a celebrar con la afición.
El Rodríguez López celebraba desde el inicio el esperado regreso a la categoría de plata del fútbol español y pudo hacerlo con los jugadores con una victoria.