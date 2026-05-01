Rayco García: “A veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante”

El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, ha celebrado el ascenso a Segunda División en el césped del Heliodoro Rodríguez López y lo ha hecho lanzando una reflexión: “a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante”.
En declaraciones a la Televisión Canaria recogidas por EFE, Rayco García ha indicado que cuando un equipo cae a “una categoría tan difícil” como la Primera REF resulta fundamental “salir cuanto antes”, y que aunque ahora toca celebrarlo, “ya desde el lunes” comenzará la preparación de la próxima temporada.
Rayco García, que se ha mostrado ambicioso al asegurar que la afición tinerfeña “se merece un equipo de Primera”, ha indicado que “salvo algo excepcional”, Álvaro Cervera seguirá la próxima campaña como “comandante de este proyecto”.