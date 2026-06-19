El tiempo en Canarias este fin de semana: la Aemet prevé una subida de temperaturas

Fin de semana de estabilidad y ambiente veraniego en el Archipiélago. Mientras la Península afronta la primera gran ola de calor del año con termómetros que rozarán los 40 grados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que Canarias se mantendrá al margen de este episodio extremo.
Así, las Islas registrarán un tiempo marcado por el predominio del sol, vientos alisios moderados y un aumento térmico progresivo que se notará sobre todo el domingo.
Arranca el fin de semana sin fenómenos significativos a la vista. La jornada presentará cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote, abriéndose grandes claros con algunos intervalos de nubes altas en el resto del archipiélago.
- Temperaturas: se mantendrán con pocos cambios, moviéndose en una horquilla general entre los 20 y los 28 grados.
- Viento: soplará flojo a moderado de componente norte o noreste. La intensidad será mayor en las islas orientales, así como en las vertientes sureste y noroeste del resto de las islas.
Ligero ascenso y cielos despejados
La jornada del sábado consolidará el buen tiempo. Se mantendrán algunos intervalos nubosos matinales en el norte de las islas con más relieve, pero los cielos tenderán a quedar poco nubosos o completamente despejados en el resto de las zonas.
- Temperaturas: sin grandes variaciones o en ligero ascenso en algunas zonas, manteniendo las máximas en el entorno de los 27 o 28 grados.
- Viento: alisios flojos a moderados del noreste, con mayor fuerza y rachas intensas en la provincia oriental y en los canales interinsulares (vertientes sureste y noroeste).
El calor se intensifica en el interior
El cierre del fin de semana vendrá acompañado de un cambio más notable en los termómetros. Aunque persistirán algunos intervalos nubosos bajos a primera hora en el norte de las islas montañosas, predominará el sol en todo el territorio.
- Temperaturas: se registrará un ascenso generalizado de las temperaturas. Esta subida será especialmente moderada en las zonas de interior y medianías, donde las máximas repuntarán con ganas (aunque lejos de los registros extremos peninsulares). Los termómetros costeros seguirán rondando los 27 grados a la sombra de forma generalizada.
- Viento: el componente noreste soplará con carácter flojo a moderado, pero la Aemet advierte que se intensificará durante la segunda mitad del día.