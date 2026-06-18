¿Habrá que sacar el paraguas? La Aemet avisa de lloviznas y viento fuerte en estas zonas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos, baja probabilidad de lloviznas ocasionales y temperaturas que experimentarán pocos cambios generales, salvo ligeros descensos en las zonas altas.
El escenario meteorológico estará dominado por el predominio de cielos nubosos en el norte del archipiélago y cielos poco nubosos en el sur. Las lloviznas se concentrarán especialmente en las medianías del norte de las islas de mayor relieve durante las primeras horas del día. El viento soplará de flojo a moderado de componente norte a noreste, aumentando su intensidad de cara a la tarde.
En el sector marítimo, la Aemet prevé vientos del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a fuerza 6. Esto provocará marejadilla o marejada, acompañada de mar de fondo del norte con olas en torno a un metro de altura.
Predicción del tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En la isla de Tenerife, el norte —por debajo de los 1200 a 1300 metros— registrará un predominio de cielos nubosos con probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del nordeste a primeras horas, tendiendo a la apertura de claros por la tarde. En el resto de vertientes habrá intervalos nubosos, mientras que las cumbres centrales permanecerán despejadas. Los termómetros marcarán una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima provincial se situará en los 14 grados de Valverde, en El Hierro. El viento soplará flojo del norte, intensificándose en la vertiente este y el extremo noroeste.
La Gomera presentará cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas matinales y apertura de claros por la tarde. En San Sebastián de La Gomera los termómetros oscilarán entre los 21 y los 25 grados.
En La Palma, se esperan intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte y este, y temperaturas estables en Santa Cruz de La Palma entre los 18 y los 23 grados. Por último, El Hierro mantendrá cielos nubosos en el norte con claros por la tarde y temperaturas fijadas entre los 14 de mínima y los 17 de máxima.
Predicción del tiempo en la provincia de Las Palmas
La provincia oriental contará con cielos poco nubosos en general, salvo en el norte de las islas, donde predominará la nubosidad. En Gran Canaria, por debajo de los 1100 o 1200 metros, habrá cielos nubosos y baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías durante las primeras horas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con ligeros descensos de las máximas en el norte, situándose en Las Palmas de Gran Canaria entre los 20 y los 23 grados. El viento soplará moderado del norte con intervalos de fuerte por la tarde.
En Lanzarote y Fuerteventura, el estado del cielo será nuboso, con tendencia a quedar poco nuboso por la tarde en el sureste y este de ambas islas, respectivamente. El viento del norte soplará flojo y aumentará a moderado durante el día. En Arrecife las temperaturas irán de los 20 a los 24 grados, mientras que en Puerto del Rosario se registrarán mínimas de 20 grados y máximas de 25 grados.