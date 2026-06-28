Alfonso Cabello: “Me preocupa cómo quedarán los asuntos de Canarias si la ultraderecha asume un rol más protagonista tras las elecciones”

La entrevista tiene lugar dos días después de los devastadores terremotos de Venezuela. Alfonso Cabello, pegado al teléfono, atiende a todos los medios que quieren saber, de primera mano, cualquier información que el Gobierno de Canarias pueda trasladar en una situación de total incertidumbre, con muchos canarios afectados y lamentando ya el fallecimiento de la delegada del Ejecutivo regional en el país, Isabel Jara. Aunque la previsión era abordar los resultados de la reciente visita oficial a Uruguay y Argentina de una delegación encabezada por el presidente Fernando Clavijo, la conversación empieza, inevitablemente, por actualizar la situación en la que se encuentran los paisanos y por adelantar las acciones que se van a emprender para ayudar.
-Desgraciadamente, se ha confirmado el fallecimiento de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, una persona que fue durante muchos años la referencia para los canarios que viven en el país.
“Lamentamos muchísimo la pérdida de Chabela. Fue la primera persona a la que empezamos a llamar cuando supimos de la tragedia, pero no solo por ser la delegada del Gobierno, sino porque era la persona que durante 30 años ha sido la referencia de la coordinación de las entidades isleñas, una figura muy importante para los canarios en Venezuela. Chabela pone nombre propio a la desgracia que están viviendo miles de personas en el país. Teníamos la esperanza de que pudiera ser localizada con vida pero no ha podido ser y sentimos una profunda tristeza e impotencia”.
-¿Cómo se está organizando la ayuda desde Canarias?
“Estamos haciendo un seguimiento continuo desde el primer momento y permanecemos en contacto con la red de 22 entidades de Canarias en el país, una red sólida, con personas muy comprometidas, acostumbradas a colaborar entre sí porque es una comunidad que se mantiene muy unida. Claramente, esta red es la que tiene ahora mismo la capacidad más rápida de respuesta y por eso la canalización de la ayuda desde Canarias hacia Venezuela va a ir a través de estas 22 entidades. Nos separa un océano y hay muchas dificultades ahora mismo, por lo que, además del despliegue del contingente español, las entidades canarias juegan un papel fundamental para atender necesidades de alojamiento, atención y avituallamiento de las personas. Es muy importante transmitir a todas las personas que están deseando ayudar que se desaconseja organizar recogidas de alimentos o de enseres, ya que la prioridad es que todas las capacidades que pueda desplegar Europa en transporte se centren en maquinaria y personal técnico. Los alimentos y medicamentos se están consiguiendo a través de países vecinos”.
-¿Cómo se está articulando la coordinación con las entidades canarias en el país?
“Este fin de semana se ha habilitado un sistema de atención médica, a través de tres centros, para los canarios que lo necesiten. Mañana, lunes, hemos quedado en que las entidades, tras contactar con la población canaria, nos van a trasladar un listado de necesidades para poderles dar respuesta desde aquí. El sistema de salud pública está muy deteriorado. Para esa necesidad, los canarios cuentan con el sistema de tarjetas que gestiona el Gobierno de Canarias, para alimentos y medicamentos, que hemos recargado hace solo unos días. Además, el Gobierno de Canarias ya ha puesto a disposición del Estado a 19 profesionales (médicos forenses, arquitectos, psicólogos y trabajadores sociales) para facilitar su posible traslado a Venezuela en cuanto se solicite”.
-Han llegado hace solo unos días de la visita oficial encabezada por Fernando Clavijo a Uruguay y Argentina. ¿Qué resultados traen?
“Venimos con sensaciones muy positivas, que ahora hay que consolidar. Nos planteábamos la visita a Uruguay y a Argentina en un contexto polémico, que es el acuerdo de Mercosur, ese tratado de libre comercio que, más allá de que estemos o no de acuerdo y de que supone un riesgo para nuestros sectores productivos, es una realidad a día de hoy, y tenemos que ser capaces de reaccionar ante ella. Venimos de estos dos países con la idea clara de que hay mucho interés por lo que Canarias puede ofrecer a empresas de Latinoamérica que quieren trabajar con Europa o con África, ya sea a través del desarrollo de sectores de valor para nosotros, como la industria farmacéutica o el audiovisual, entre otros, o también a través de la colaboración para acudir a licitaciones de obras públicas en el continente africano”.
-¿Qué papel puede desempeñar Canarias en ese interés de Latinoamérica por los mercados europeos y africanos?
“El hecho de ser plataforma tricontinental es una de nuestras ventajas. Somos el punto más cercano a África, frontera sur de la Unión Europea y tenemos que seguir convenciendo de que donde mejor puede aterrizar una empresa latinoamericana que quiera abordar mercados europeos o africanos es en Canarias. No solo por nuestros vínculos históricos, emocionales, de idioma y culturales. También porque contamos con un tejido empresarial sólido que conoce esos mercados. Jurídica y administrativamente somos Europa y eso afianza nuestra solidez. En cuanto a África, la proximidad geográfica es otra gran ventaja. Nuestro atractivo lo completa un contexto fiscal que es el más ventajoso de toda la Unión Europea y uno de los más competitivos a nivel global. Esa combinación es imbatible. Con estas prospecciones lo estamos haciendo ver a través de la labor que realiza Proexca como puente de inversiones y promoción de nuestro tejido empresarial en sectores que para nosotros es clave desarrollar”.
-¿Qué acciones concretas se han acordado en este viaje?
“En Buenos Aires mantuvimos un encuentro con Javier Enrique Binaghi y Carolina Bustos, directores de áreas estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que se traducirá en acciones inmediatas, como la organización de webinars para el programa Canarias LatamTech. Gracias a esta iniciativa, una decena de empresas interesadas en implantarse en las Islas participarán en una misión comercial en septiembre para conocer, aquí, lo que Canarias ofrece. Por otra parte, el encuentro empresarial en la Embajada de España fue un éxito. Reunimos a medio centenar de empresas de los sectores tecnológico, aeroespacial, marino marítimo, audiovisual y biotecnológico. Cuando expusimos personalmente las ventajas competitivas de invertir en Canarias, junto con empresas argentinas que ya operan aquí, nos sorprendió el enorme interés sobre líneas de negocio a implantar en el Archipiélago. Volvemos con varias reuniones ya confirmadas para celebrar en las Islas, fruto de un encuentro previsto para solo hora y media, que se prolongó durante más de cuatro horas por la cantidad de consultas que nos hicieron”.
-En el caso de Uruguay, ¿se percibió el mismo interés?
“En Montevideo celebramos el encuentro Canarias-Uruguay del origen al futuro, que tuvo una excelente acogida, con más de 70 asistentes entre empresas e instituciones. Nos pasó igual que en Buenos Aires. Detectamos muchas empresas interesadas en abrir líneas de negocio a corto plazo en las Islas dentro de estos sectores que ya hemos comentado y que para Canarias son clave dentro de nuestra estrategia de promover actividades que generen valor añadido y empleo de calidad en el Archipiélago más allá del turismo”.
-¿Es posible que después de tantos años hablando de diversificación económica,hay ya sectores, como el audiovisual, que consiguen que la idea empiece a ser realidad?
“Estoy totalmente convencido de que ya es una realidad en Canarias, no al nivel al que nos gustaría, pero la diversificación es un hecho. Y precisamente para eso se viene trabajando desde hace años. El crecimiento de determinados sectores está siendo muy rápido y hay muchas potencialidades. Pera hay cuatro que son estratégicos, aeroespacial, audiovisual, marino marítimo y tecnológico. Sin abandonar los sectores tradicionales, que quede claro, y poniendo el mismo interés en captar actividades productivas del exterior y en que nuestras empresas puedan hacer lo propio fuera de las Islas. Estos dos aspectos tiene que ir de la mano y se trabajan de manera coordinada desde Proexca”.
-Después de estos tres años de legislatura convulsa, ¿En qué punto diría que se encuentran las relaciones del Gobierno de Canarias con el Estado?
“Son unas relaciones constantes y continuas, como no puede ser de otra manera. Hablamos con los ministerios prácticamente a diario. ¿Cuál es la relación? Nosotros estamos en que la parálisis o la debilidad que tiene el Gobierno de España para poder adoptar acuerdos en el Congreso, nos afecte lo menos posible. Ahora bien, la sensación que tenemos es que el Gobierno de Canarias tiene que estar encima, o los asuntos se paralizan y no llegan. Nosotros tenemos que empujar para que los asuntos salgan porque la sensación es que cualquier despiste es usado para retrasar los asuntos”.
-Entonces, ¿no cree que esté siendo diligente en los asuntos de los que está pendiente el Gobierno de Canarias?
“Yo creo que el Gobierno de España tiene muchas prioridades, y en esas prioridades no ha estado Canarias en muchas ocasiones a lo largo de estos 3 años. Eso es una casi una obviedad. Ni a golpe de emergencia migratoria, ni a golpe de otras necesidades. Por ejemplo, el caso más reciente, tengo la sensación de que el asunto de las transferencias aeroportuarias se ha acelerado después de que se llegara a un acuerdo entre el Estado y el País Vasco. Y en el contexto de las buenas relaciones del presidente Clavijo con el lehendakari, se produjo un intercambio de información entre ambos y entonces sí, todo se aceleró”.
-En el caso del Decreto Canarias, el presidente Clavijo aseguró hace unos días que no renuncia a que salga adelante, pero la realidad es que ya estamos a pocos meses de unas elecciones generales.
“El Decreto Canarias no puede verse como un solo bloque, sino como un marco amplio que contiene muchos asuntos. Algunos los tendremos que ver en las próximas semanas, o ya será imposible. En el Decreto Canarias están las ayudas para La Palma, 100 millones, está la bonificación del 60% del IRPF también para esa isla, están las inversiones en materia de agua y otras cuestiones”.
-Algunas de ellas ya acordadas con el Gobierno central…
“Sí, pero, estando acordadas, tienen que aprobarse a través de un decreto ley en el Consejo de Ministros y ratificarse en el Congreso. ¿Cuándo van a ir? Yo no lo sé… El Gobierno de Canarias se sienta con el Gobierno de España a negociar siempre que sea necesario, con la documentación por delante. Si yo tengo un decreto canario, que es un marco, y hay partes que no convencen, vamos a marcarlas en rojo; en amarillo, lo que queremos discutir; y en verde, las que tenemos claras. Y saquemos esas ya. Despiecemos los problemas y abordémoslos. Por nuestra parte, insistencia y línea de diálogo abierta. ¿Somos optimistas con que van a salir algunas cosas? Sí, pero creemos que aquellas que conlleven una ratificación en el Congreso pueden decaer porque haya incapacidad del Gobierno de España”.
-¿Por qué, si tienen el apoyo del PP para eso?
“Precisamente, ahí es donde el presidente Clavijo le dice a Pedro Sánchez, llévalo y nosotros nos encargamos de los votos del Partido Popular y de los del resto de partidos. Nosotros los negociamos con cada uno de ellos. Más alto y más claro no se lo podemos decir desde el Gobierno de Canarias. Si usted lleva el Decreto Canarias, el PP se ha comprometido a apoyarlo”.
-¿Cree entonces que un adelanto electoral beneficiaría a Canarias?
“Yo lo que creo es que a Canarias no le va bien ni la bronca ni la debilidad política. Y si hay un Gobierno de España que es incapaz de adoptar acuerdos y tomar medidas, debería de someterse al conjunto de la ciudadanía”.
-¿Un nuevo gobierno en el país, en este caso con PP y Vox al frente, sería más ventajoso para las Islas?
“En un escenario en el que la ultraderecha tuviera un rol mucho más protagonista ¿cómo quedarían los asuntos de Canarias, de las comunidades autónomas? A mí eso me preocupa. Ahora bien, lo que realmente nos beneficiará es tener más capacidad de decisión y de poder condicionar los acuerdos a nivel estatal. El melón de la cogestión aeroportuaria, de la que llevamos hablando 30 años, no se habría abierto si no fuera por la necesidad que tiene el Gobierno de España del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, a nosotros nos toca ser prácticos y tratar de aumentar nuestra capacidad de influir con más diputados en el Congreso y más representantes en el Senado”.
“Cuando Latinoamérica mire a Europa y África debe ver en Canarias el lugar para invertir, crear empleo y asociarse”
Alfonso Cabello está “absolutamente convencido” del potencial de Canarias en este momento para atraer actividad productiva latinoamericana con intereses en el continente europeo y africano: “Hablamos el mismo lenguaje, tenemos vínculos históricos, nuestro tejido empresarial es sólido, jurídica y administrativamente somos Europa y nuestra fiscalidad es la más ventajosa de la UE. Esa combinación es imbatible”, señala. El objetivo, explica, es conseguir que “cuando Latinoamérica mire a Europa y África como mercados, vea en Canarias el lugar para invertir, asociarse y generar empleo”. ¿Hay capacidad de respuesta para asumir ese potencial interés empresarial por instalarse en Canarias? Las empresas de las Islas se quejan permanentemente de la falta de personal cualificado para sus propios proyectos. El presidente de Proexca reconoce que ese es un factor limitante pero defiende que por eso se acude a las reuniones de la mano de las universidades y se pone el acento en la formación adaptada a sectores emergentes, como el audiovisual, donde el Archipiélago ya aporta talento en toda la cadena de producción.