Confirman la muerte de Chabela Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha confirmado este viernes el fallecimiento de Isabel ‘Chavela’ Jara Noda, responsable de la Delegación del Ejecutivo autonómico en Venezuela y presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en el país.
Jara permanecía desaparecida desde el derrumbe del edificio en el que residía, situado en La Guaira, una de las zonas afectadas por el terremoto registrado en Venezuela. El inmueble colapsó como consecuencia del seísmo, lo que había motivado las tareas de búsqueda durante las últimas horas.
Isabel ‘Chavela’ Jara ocupaba desde 2023 el cargo de delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. Con anterioridad había desempeñado labores en la Fundación Canaria para la Acción Exterior, donde fue coordinadora de programas de ayuda social. Entre los años 2000 y 2005 también ejerció como coordinadora sociolaboral del Gobierno de Canarias durante la tragedia de Vargas.
Su figura era especialmente reconocida dentro de la colectividad española y canaria en Venezuela. Hace apenas unas semanas había asumido la presidencia del Consejo de Residentes Españoles, desde donde mantenía una intensa actividad en defensa y acompañamiento de los españoles residentes en el país.