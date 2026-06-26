Una joven vuelve a caminar en El Hormiguero tras 5 años en silla de ruedas: “Creía que esto no iba a pasar”

Anabel Domínguez, creadora de contenido conocida en redes como No soy lo que ves, volvió a ponerse en pie este miércoles 24 de junio en El Hormiguero gracias al exoesqueleto robótico Atalante X, desarrollado por Wandercraft. La sevillana, afincada en Huelva, caminó unos pasos en el plató después de cinco años en silla de ruedas.
El momento se produjo durante una demostración en directo del dispositivo, pensado para procesos de neurorrehabilitación en personas con alteraciones graves de la marcha. Anabel, visiblemente emocionada, se incorporó con ayuda del robot y avanzó ante la mirada de Pablo Motos, el equipo del programa y los invitados.
“Yo creía que esto no iba a pasar después de cinco años”, expresó la joven tras volver a caminar. La creadora de contenido explicó que muchas personas que pierden movilidad también sienten que pierden parte de su autonomía cotidiana. “Muchas personas soñamos con esto”, añadió durante la emisión.
El momento más emotivo de la noche en El Hormiguero
La demostración comenzó con Anabel sentada en el exoesqueleto. Bajo la supervisión de una fisioterapeuta, recibió las indicaciones necesarias para ponerse en pie con seguridad. El Atalante X la elevó de forma progresiva hasta colocarla en posición vertical.
La reacción de la joven fue inmediata. Entre nervios y emoción, miró al presentador y al equipo mientras comprobaba que podía mantenerse en pie. Después dio varios pasos por el plató con una sonrisa.
Pablo Motos no ocultó la emoción y se acercó a abrazarla de forma espontánea. El gesto provocó un momento distendido, ya que Anabel bromeó con él al notar el impulso del presentador: “Pablo, que te pillo”.
Qué es el exoesqueleto Atalante X
El Atalante X es un exoesqueleto robótico desarrollado por la empresa francesa Wandercraft. Su objetivo es facilitar la marcha en personas con problemas severos de movilidad dentro de procesos de rehabilitación neurológica.
Durante el programa, los responsables de la demostración explicaron que esta tecnología permite caminar con las manos libres, sin necesidad de muletas o andador durante el ejercicio supervisado. También destacaron su posible impacto emocional en los pacientes.
La fisioterapeuta que participó en la prueba subrayó que el dispositivo no solo puede aportar beneficios físicos. También puede ayudar a reforzar la confianza de quienes atraviesan una rehabilitación larga. “Ellos tienen esa esperanza, ese puedo seguir adelante”, explicó.
“Esto es el futuro y el presente”
Anabel Domínguez convirtió su experiencia en un mensaje para otras personas con discapacidad o pérdida de movilidad. La creadora de contenido defendió la importancia de que este tipo de avances no se queden en algo excepcional o inaccesible.
“Esto es el futuro y el presente”, afirmó. También pidió que se siga investigando para que la tecnología aplicada a la rehabilitación sea una realidad para más pacientes y familias.
La joven, que en redes sociales impulsa el proyecto No soy lo que ves, se ha convertido en una voz reconocible en la divulgación sobre discapacidad, autonomía e inclusión. Su paso por El Hormiguero volvió a situar en primer plano una cuestión clave: cómo la tecnología puede acompañar la recuperación física, pero también el proceso emocional de quienes han perdido movilidad.
El momento dejó una de las imágenes más comentadas de la noche en televisión: Anabel, de pie, caminando en directo y resumiendo en pocas palabras lo que acababa de vivir: “No puedo explicarlo con palabras”.