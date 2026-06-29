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Aniano Cabrera visita hoy Políticamente Incorrecto, en Atlántico Televisión

El directivo canarista repasará su trayectoria profesional y explicará la filosofía del club a la hora de confeccionar la plantilla y la importancia de que los jugadores y sus familias se integren en la Isla
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Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, visitará esta noche, a las 23.00 horas, el plató de Políticamente Incorrecto, donde será entrevistado por Pepe Moreno. El directivo canarista repasará su trayectoria profesional y explicará la filosofía del club a la hora de confeccionar la plantilla y la importancia de que los jugadores y sus familias se integren en la Isla. También abordará la necesidad de contar con un pabellón de mayor capacidad para acoger grandes eventos deportivo.

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