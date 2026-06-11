La DGT aclara qué datos transmite la baliza V16: lo que cambia con la nueva norma ya en vigor

La baliza V16 conectada es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026 para señalizar vehículos inmovilizados en carretera. Este dispositivo luminoso sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia y permite avisar de una incidencia sin que el conductor tenga que bajarse del vehículo, una de las claves de su implantación para mejorar la seguridad vial.
Su llegada, sin embargo, ha generado dudas entre muchos conductores. Una de las más repetidas tiene que ver con la privacidad: si la baliza está conectada, ¿puede la DGT saber dónde está el coche en todo momento? La respuesta de Tráfico es clara: no. La baliza V16 conectada solo transmite su ubicación cuando se activa y no envía datos personales del conductor.
La cuestión vuelve ahora a la actualidad tras la aprobación de un nuevo marco normativo para los Sistemas Inteligentes de Transporte en España. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de junio de 2026 el Real Decreto 450/2026, de 3 de junio, publicado en el BOE el 5 de junio y en vigor desde el día siguiente.
Qué cambia con la nueva norma sobre movilidad conectada
El nuevo Real Decreto no regula únicamente la baliza V16, sino un marco mucho más amplio relacionado con la digitalización de la movilidad. Su objetivo es ordenar el intercambio de información en tiempo real entre administraciones, titulares de infraestructuras, operadores de transporte y otros agentes implicados en la gestión del tráfico.
Según la DGT, esta normativa busca reforzar el ecosistema de datos de movilidad y facilitar que la información sobre incidencias, obras, restricciones, cortes de carretera o eventos pueda comunicarse telemáticamente de forma más rápida y fiable.
En este contexto entran herramientas ya conocidas o en desarrollo, como la plataforma DGT 3.0, las balizas V16 conectadas, los conos conectados o las grúas conectadas. Todos estos sistemas forman parte de una red de información pensada para mejorar la seguridad vial y la gestión de la circulación.
La baliza V16 no rastrea el coche de forma permanente
Uno de los puntos que conviene aclarar es que la nueva normativa no significa que la DGT pueda seguir a los conductores a través de la baliza V16. Tráfico ya había explicado antes de la entrada en vigor de la obligación que estos dispositivos no funcionan como un sistema de vigilancia permanente.
La baliza permanece apagada hasta que el conductor la activa en caso de avería, accidente o inmovilización del vehículo. Solo en ese momento emite una señal con la ubicación del incidente para que pueda ser incorporada a los sistemas de información de tráfico.
Además, la DGT ha insistido en que la baliza V16 conectada no comunica la matrícula, no identifica al conductor y no transmite datos personales. Su finalidad es avisar de la presencia de un vehículo detenido en la vía para advertir a otros usuarios y mejorar la respuesta ante la incidencia.
Qué dice la norma sobre los datos personales
El nuevo Real Decreto sobre Sistemas Inteligentes de Transporte sí introduce una garantía general sobre el uso de datos. La norma establece que el tratamiento de datos personales solo podrá realizarse cuando resulte necesario para prestar servicios de transporte inteligente y siempre conforme a la normativa europea y nacional de protección de datos.
Esta precisión es importante, pero no debe interpretarse como que hasta ahora la DGT estuviera accediendo a datos personales de los conductores mediante la baliza V16. Lo que hace la nueva regulación es fijar un marco común para el conjunto de sistemas conectados que intervienen en la movilidad, no solo para este dispositivo luminoso.
En otras palabras, llevar una baliza V16 conectada en la guantera no permite a la DGT conocer la ubicación del vehículo. El aparato solo comunica su posición cuando se enciende para señalizar una emergencia o una inmovilización.
Por qué se sustituyen los triángulos de emergencia
La implantación de la baliza V16 responde principalmente a un motivo de seguridad. Hasta ahora, los conductores debían bajarse del vehículo para colocar los triángulos de emergencia a una distancia determinada, una maniobra especialmente peligrosa en autovías, autopistas o vías con baja visibilidad.
Con la baliza, el aviso puede realizarse desde el propio vehículo. El dispositivo se coloca normalmente en la parte más alta posible del coche y emite una luz visible para advertir al resto de usuarios. En el caso de las balizas conectadas, además, la incidencia puede incorporarse a los sistemas digitales de información del tráfico.
Qué debe tener una baliza V16 válida
No todas las luces de emergencia sirven. Para cumplir con la normativa, la baliza V16 debe estar homologada y conectada a la plataforma de tráfico correspondiente. Esto implica que el dispositivo debe poder enviar la ubicación del vehículo inmovilizado cuando sea activado.
Los conductores deben comprobar que el modelo adquirido figura entre los dispositivos autorizados y que cumple con los requisitos técnicos exigidos. Las balizas no conectadas, aunque hayan sido útiles durante el periodo transitorio, ya no son válidas como sustituto de los triángulos desde 2026.
Lo que realmente cambia para los conductores
Para el usuario, la principal obligación es contar con una baliza V16 conectada y homologada en el vehículo. En caso de avería o accidente, este dispositivo será el elemento válido para señalizar la incidencia.
La nueva norma sobre Sistemas Inteligentes de Transporte no añade una obligación individual distinta para el conductor respecto a la baliza, pero sí refuerza el marco en el que se integran los datos de movilidad. Su objetivo es que administraciones y operadores puedan compartir información sobre incidencias de forma más coordinada y en tiempo real.
La clave está en diferenciar ambos aspectos: la baliza V16 es el dispositivo obligatorio para señalizar emergencias en carretera, mientras que el nuevo Real Decreto sobre Sistemas Inteligentes de Transporte regula un ecosistema más amplio de movilidad conectada.
Una norma para ordenar la movilidad digital
La digitalización del tráfico avanza hacia un modelo en el que las incidencias puedan comunicarse de manera inmediata y llegar antes a conductores, paneles informativos, navegadores, centros de control y servicios de asistencia.
En ese escenario, la baliza V16 es una de las piezas del sistema, pero no la única. También lo son otros dispositivos conectados vinculados a obras, servicios de auxilio, cortes de vía o restricciones de circulación.
Por tanto, la nueva regulación no debe entenderse como una autorización para vigilar a los conductores, sino como un marco para ordenar el uso de datos en la movilidad conectada. La DGT insiste en que la baliza V16 no identifica al usuario ni permite conocer sus desplazamientos, sino que transmite la ubicación de una incidencia únicamente cuando se activa.