La DGT advierte a los conductores: la baliza V16 tiene fecha de caducidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las controversias generadas en torno a la baliza V16 obligatoria. Durante su reciente comparecencia en la Comisión del Congreso, el titular de Interior ha sido tajante al defender este dispositivo como una herramienta esencial para la seguridad vial, especialmente tras el fin del uso de los triángulos de emergencia en determinadas vías. Según los datos oficiales, la implantación de este sistema no solo es una cuestión normativa, sino una medida de urgencia para frenar los incidentes viales.
Marlaska ha denunciado con firmeza la proliferación de “bulos y noticias engañosas” que han intentado desprestigiar la baliza V16 obligatoria. Según el ministro, muchas de estas informaciones falsas han sido alimentadas de forma consciente para generar confusión entre los conductores. Frente a esto, el Gobierno contrapone los “claros e importantes beneficios” de un dispositivo que ya registra una media de 2.300 activaciones diarias en toda España.
¿Por qué la baliza V16 obligatoria salva vidas en carretera?
La principal razón detrás del cambio normativo es la letalidad que supone abandonar el habitáculo del vehículo en caso de avería o accidente. Los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT) son reveladores: entre los años 2018 y 2024, un total de 159 personas perdieron la vida atropelladas tras bajarse de su coche en carretera. Esto supone una media trágica de 24 fallecidos por año por una acción que, hasta hace poco, era obligatoria: colocar los triángulos.
En el último Balance de Siniestralidad Vial de 2025, la cifra de peatones fallecidos ascendió a 103, lo que representa un 10% del total de las víctimas mortales en accidentes de tráfico. “Muchos de estos casos ocurrieron, entre otras razones, por salir del turismo para colocar la señalización de emergencia”, subrayó el ministro. La baliza V16 obligatoria elimina este riesgo de raíz, permitiendo señalizar la posición del vehículo desde la ventana, sin necesidad de caminar por el arcén o la calzada.
Conectividad y fecha de caducidad: lo que debes saber
Uno de los puntos que más dudas ha generado entre los usuarios es el coste del servicio y el mantenimiento de los dispositivos. La DGT ha sido muy clara al respecto: la baliza V16 obligatoria integra en su interior todo lo necesario para funcionar de forma autónoma. No requiere de aplicaciones móviles externas ni de pagos adicionales a operadoras de telefonía.
La legislación actual garantiza una conectividad mínima de 12 años para cada dispositivo. Este coste ya está incluido en el precio de venta al público, por lo que el conductor no tendrá que abonar ninguna cuota mensual. Sin embargo, existe un detalle crucial que muchos pasan por alto: la fecha de caducidad. Al igual que otros elementos de seguridad, estos dispositivos tienen un periodo de vida útil que viene impreso tanto en el embalaje como en el propio aparato. Es responsabilidad del usuario verificar que su unidad esté vigente para evitar posibles sanciones o fallos en el momento de una emergencia.
Autonomía y funcionamiento técnico del dispositivo
La baliza V16 obligatoria funciona mediante una fuente de alimentación interna que, dependiendo del modelo, puede consistir en pilas alcalinas (generalmente del tipo AAA) o baterías de litio recargables mediante puerto USB. La normativa exige que, una vez activada, la baliza sea capaz de emitir luz de forma continua durante al menos 30 minutos.
Además, para garantizar que el dispositivo responda tras meses de estar guardado en la guantera, debe contar con una autonomía mínima en reposo de 18 meses. Interior insiste en que esta tecnología se alinea con la estrategia de movilidad conectada de España, enviando una señal automática al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico en el momento de su activación, lo que permite alertar al resto de conductores a través de los paneles luminosos en carretera y sistemas de navegación en tiempo real.
En definitiva, la baliza V16 obligatoria se consolida como el estándar de seguridad del siglo XXI en las carreteras. Con más de 100.000 activaciones registradas hasta mediados de febrero, el sistema ha demostrado su eficacia técnica y su capacidad para reducir la exposición al riesgo de los conductores más vulnerables.