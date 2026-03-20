La implantación de las balizas V16, los dispositivos de luz conectada que sustituirán definitivamente a los triángulos, vive un nuevo capítulo de incertidumbre. Es oficial: la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la certificación a cinco modelos que hasta ahora formaban parte de su listado de productos homologados. Este movimiento, realizado sin previo aviso, responde a la falta de cumplimiento de los estrictos estándares de calidad y conectividad exigidos por el organismo.
No es la primera vez que Tráfico realiza una “limpia” en su catálogo. El pasado mes de diciembre ya se retiraron cuatro dispositivos, y ahora, apenas tres meses después, la DGT vuelve a actualizar el listado de balizas V16 homologadas enviando a la “lista negra” a otros cinco modelos de marcas muy reconocidas en el mercado automovilístico.
¿Cuáles son las balizas que pierden la homologación?
La revisión de la DGT ha sido tajante. Tras someter a los dispositivos a nuevas pruebas de renovación de certificado, cinco modelos con tecnología de conectividad de Orange no han superado los cortes de calidad. Los dispositivos afectados son:
- ISSE Safety Light
- ISSE Safety Light 2
- V16eurolight
- Swiss Drive V16
- Dunlop V16
Estos modelos han pasado a formar parte del listado de ‘Marcas y modelos con certificados con vigencia finalizada’. Esto significa que los fabricantes ya no pueden seguir vendiéndolos como productos certificados por la DGT, aunque muchos de ellos aún se encuentran en estanterías de grandes superficies y tiendas online.
¿Qué ocurre si ya la tienes instalada en tu coche?
Esta es la mayor preocupación de los conductores en Canarias. Si usted ya ha comprado uno de estos modelos, la noticia tiene un matiz importante: no le van a multar. La propia DGT ha confirmado que estas balizas siguen siendo válidas para su uso por aquellos conductores que las adquirieron antes de que se les retirara la certificación.
Podrá utilizarlas con total normalidad hasta que finalice su vida útil (normalmente los 12 años de conectividad prepagada). Sin embargo, el problema es real para quienes estén pensando en comprar una ahora: deben asegurarse de que el modelo elegido figure en la lista activa de balizas V16 certificadas para evitar adquirir un producto que ya no cuenta con el respaldo oficial.
El rigor de la conectividad DGT 3.0
El motivo principal de estas retiradas es el fallo en las pruebas de conectividad y visibilidad. La DGT exige que estos dispositivos se conecten de forma inmediata a la plataforma DGT 3.0 en caso de emergencia para avisar al resto de conductores. Este sistema es vital en carreteras de alta densidad como la TF-5 o la TF-1, donde la rapidez en la señalización de un vehículo averiado puede evitar atropellos mortales.
Desde Diario de Avisos recomendamos a todos los usuarios verificar siempre el código de homologación que aparece en la propia baliza antes de realizar la compra, garantizando así que su seguridad vial está respaldada por la normativa vigente.