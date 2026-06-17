Cambio en las becas de Canarias: la ayuda de residencia sube a 3.000 euros y se abre a este nuevo colectivo

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Migdalia Machín, ejecutará una transformación en la asignación de sus ayudas públicas. Por primera vez en la gestión de la comunidad autónoma, el estudiantado de enseñanzas artísticas superiores de centros públicos pasará a formar parte de los beneficiarios de las becas autonómicas.
Esta medida administrativa amplía el espectro del amparo institucional y otorga un reconocimiento explícito a estas disciplinas, consolidándolas formalmente como parte de la educación superior, en consonancia con la normativa legal vigente. La incorporación responde a la visión con la que fue creada la Consejería, integrando la investigación, la innovación, la cultura y la educación superior dentro de una misma estrategia de acción pública. El objetivo de este modelo coordinado es el fomento del talento local y el incremento de las opciones de especialización en el Archipiélago mediante políticas que facilitan el acceso al conocimiento.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló al respecto que el propósito del área es garantizar que cualquier estudiante pueda desarrollar su proyecto formativo con independencia del itinerario que elija. Asimismo, especificó que la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores a esta convocatoria supone reconocer su valor dentro de la educación superior y seguir avanzando hacia un sistema de ayudas que amplía oportunidades y conecta la formación, la creación y el conocimiento al servicio de Canarias.
Desde el punto de vista legislativo, esta ampliación administrativa da cumplimiento directo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1/2024, de 7 de junio. Dicho texto legal determina con claridad la equivalencia jurídica e institucional de estas titulaciones artísticas superiores con los estudios universitarios tradicionales.
La llegada de este nuevo grupo de beneficiarios se integra en el conjunto de mejoras impulsadas por el Ejecutivo autonómico. Dentro de las novedades técnicas de la convocatoria, destaca de forma prioritaria el incremento de la ayuda vinculada a la residencia, que se eleva hasta los 3.000 euros por perceptor. De forma simultánea, la Consejería ha procedido a la actualización de los umbrales de renta y patrimonio familiares, un movimiento técnico destinado a rebajar las barreras socioeconómicas y permitir el acceso de un mayor porcentaje de la población estudiantil a las ayudas públicas.
Estas medidas dan continuidad a la línea de trabajo desarrollada por la Dirección General de Universidades e Investigación desde el inicio de la legislatura, orientada a reforzar y modernizar el sistema autonómico de becas y ayudas al estudio. Dentro de este mismo periodo de reestructuración sectorial, el departamento autonómico ya ha impulsado otras herramientas normativas de soporte.
Entre los mecanismos validados en el sistema canario figura la denominada segunda oportunidad, un protocolo que ofrece una nueva vía al estudiantado que decide reorientar su trayectoria académica en los supuestos previstos en la convocatoria oficial. Del mismo modo, el marco vigente contempla líneas específicas orientadas al reconocimiento de la excelencia académica, mediante la articulación de ayudas específicas diseñadas para premiar el esfuerzo y el rendimiento del alumnado en el territorio insular.