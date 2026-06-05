Bermúdez ve “mala fe” en la propuesta de construir un estadio para el CD Tenerife en La Laguna

“El Club Deportivo Tenerife no se va a ir de Santa Cruz”, afirmó ayer, muy molesto, José Manuel Bermúdez (CC), alcalde de la capital tinerfeña, ante la propuesta “cargada de mala fe” lanzada en las páginas de DIARIO DE AVISOS por su homólogo en La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), de poner a disposición del Cabildo suelo público en el municipio para “levantar el gran estadio europeo que merece el CD Tenerife”. Para Bermúdez, este ofrecimiento constituye “un ataque a los 100 años de historia del Club Deportivo Tenerife en Santa Cruz, donde siempre ha jugado”.
Así de contundente fue la reacción del alcalde santacrucero, que consideró que proponer siquiera que el estadio pueda salir de la capital atenta también contra la propia ciudad.
“Me pregunto yo si no habrá problemas suficientes en La Laguna para que su alcalde se dedique a proponer que instalaciones deportivas insulares salgan de otro municipio hacia el suyo. Francamente, no entiendo de dónde ha partido esta ocurrencia. El Club Deportivo de Tenerife nació en Santa Cruz, su sede principal está en Santa Cruz y todos sus partidos oficiales los ha jugado siempre en Santa Cruz”, sentenció.
Sin apoyo de CC en La laguna
José Manuel Bermúdez quiso dejar claro que considera que el planteamiento parte exclusivamente del alcalde lagunero y se mostró convencido de que su socio en el Ayuntamiento, Coalición Canaria, partido encabezado por Fran Hernández, no comparte los argumentos de Luis Yeray Gutiérrez: “Esta propuesta es del alcalde socialista, no del grupo de gobierno. Lo sé porque lo he hablado. Es el PSOE el que propone esta cuestión y supongo que lo habrá hablado con su partido, tanto en Santa Cruz como en el Cabildo”.
Insistiendo en su incomodidad ante la propuesta que llevaría al CD Tenerife fuera de la capital tinerfeña, apostilló que “me imagino que el Partido Socialista tendrá otras cosas mejores que hacer que quitarle instalaciones a nuestra ciudad”.
Además, el alcalde capitalino marcó de forma clara el posicionamiento de su propio partido en este asunto al señalar que “Coalición Canaria, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, como en el Cabildo, se opondrá frontalmente a cualquier propuesta que signifique que el estadio salga del municipio que vio nacer al club y en el que siempre ha jugado”.
También expresó su convencimiento de que tiene total apoyo para que el Club Deportivo Tenerife mantenga su sede en Santa Cruz. “La propuesta que yo planteo es la misma que defiende el Cabildo, pero estoy seguro de que es la misma que defiende el Tenerife. El Club Deportivo Tenerife no se va a ir de Santa Cruz, no va a dejar de tener su sede oficial en Santa Cruz”, aseguró.
En este sentido, indicó que si el Cabildo de Tenerife ya ha decidido que lo que se debe hacer es reformar el Heliodoro Rodríguez López (un proyecto que podría llegar a costar 50 millones de euros y prolongarse hasta el año 2040), debe hacerse cuanto antes. “Cuando se redacte el proyecto técnico de reforma del estadio, sabremos en cuánto tiempo. Ojalá sea el menor posible”, dijo.
¿Un nuevo estadio? Sin salir de Santa Cruz
En cualquier caso, argumentó José Manuel Bermúdez, “si el Cabildo hubiera decidido construir un nuevo estadio, se habría ejecutado en Santa Cruz, en terrenos de los que disponemos, bien en el distrito suroeste o bien en los futuros terrenos que ahora ocupa la refinería”.
Nuevo o reformado, “el estadio se habría quedado en nuestra ciudad” aseguró, para acto seguido, recomendar al alcalde de La Laguna “que se ocupe de los asuntos de su municipio, porque sacar el estadio de Santa Cruz para llevarlo a La Laguna no lo es. Es un asunto que tiene que ver con mi ciudad”, concluyó.
Tras el anuncio del Cabildo, el pasado martes, de llevar a cabo un proyecto de reforma integral del estadio Heliodoro Rodríguez López, con una gran inversión económica a largo plazo, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ofreció, en una entrevista concedida a este periódico, la posibilidad de ceder unos terrenos de 40.000 metros cuadrados en la zona de Las Mantecas, anexos al futuro pabellón multifuncional que se proyecta en el municipio, para construir “el estadio europeo que merece el CD Tenerife”.
Seguir parcheando o estrenar instalación
Luis Yeray Gutiérrez reconoció el fuerte sentimiento de pertenencia de la afición con el Heliodoro, pero advirtió de que “seguir parcheando durante dos décadas el estadio supone gastar millones sin resolver el problema de fondo”. Así, se mostró convencido de que “entre presentar un proyecto de rehabilitación a 14 años vista y plantear la construcción de un nuevo estadio, debemos optar por la opción más rentable, más rápida en el tiempo y más adaptada a las exigencias de los nuevos tiempos”.
El alcalde lagunero, que aclaró que su propuesta “no va en contra de nadie”, insistió en que el municipio ya cuenta con el suelo público necesario, una ventaja que se sumaría al hecho de que, ubicando el estadio en Las Mantecas, se facilitaría la movilidad, ya que las accesibilidad sería mayor para los miles de aficionados, lo que contribuiría a descongestionar el centro de Santa Cruz. Gutiérrez informó de que trasladará una propuesta formal al Cabildo de Tenerife, como solución “real y factible”.
El momento de plantear una nueva instalación “ya pasó”
José Manuel Bermúdez aseguró que la presentación, el pasado martes, del proyecto de reforma del Heliodoro Rodríguez López supone que el momento de plantearse construir un nuevo estadio “ya pasó”. Según dijo, se ha tomado una decisión que, consideró, respalda la mayoría social del CD Tenerife.