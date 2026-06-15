Bienvenida al Verano en Santa Cruz: todos de blanco, con conciertos gratis y 80 comercios colaboradores

La cuenta atrás para el inicio oficial de la temporada estival ha comenzado en Tenerife con una cita que promete movilizar el centro de la capital. La segunda edición de la Bienvenida al Verano en Santa Cruz se prepara para transformar por completo la fisonomía de la explanada del Puerto el próximo viernes 19 de junio. Un macroevento que fusionará gastronomía, dinamización comercial y grandes actuaciones musicales en directo, y que prevé congregar a más de 5.000 personas en una de las zonas costeras más emblemáticas de la ciudad. La iniciativa, coordinada por la Sociedad de Desarrollo y la asociación Zona Centro, busca consolidarse como el gran imán de atracción del municipio.
El impacto económico de la cita ya se deja sentir en el tejido empresarial local. Hasta el momento, un total de 78 establecimientos comerciales, de restauración y de ocio nocturno se han adherido de forma oficial a esta campaña especial. La propuesta plantea una semana de dinamización integral (del 15 al 21 de junio) donde la ciudad lucirá tematizada y con ambiente festivo para incentivar el consumo. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que el plazo para que nuevos negocios se sumen a la plataforma digital expira este miércoles 17 de junio a las 12:00 horas, instando a las pymes a aprovechar este escaparate promocional.
Conciertos gratuitos en la Bienvenida al Verano en Santa Cruz: horarios y restricciones
El gran epicentro neurálgico de la jornada del viernes se ubicará en el recinto portuario. La apertura de puertas oficial se ha fijado para las 19:00 horas, aunque los espectáculos arrancarán formalmente a partir de las 20:00 horas. La zona de conciertos dispondrá de una capacidad controlada para 4.500 espectadores y será de acceso totalmente libre y gratuito hasta completar el aforo disponible. En el plano estrictamente musical, el cartel estará encabezado por las actuaciones de DJ Brito, la emblemática formación Estrellas Buena Vista y el ritmo de la orquesta Maquinaria Band, entre otros artistas invitados.
La organización ha establecido un protocolo estricto en materia de seguridad y consumo para garantizar el correcto desarrollo de la velada. Queda prohibido el acceso a la zona de conciertos con cualquier tipo de comida o bebida del exterior. Para dar cobertura a los asistentes, la organización habilitará barras de distribución de bebidas en los perímetros interiores de la pista musical. La única excepción a esta norma se aplicará a los usuarios que dispongan de plaza reservada en el sector específico de la cena.
El fenómeno de la ‘Cena en Blanco’ y la red de locales adheridos
Uno de los hitos más comentados de esta edición ha sido la velocidad de respuesta del público: las plazas para la denominada ‘Cena en Blanco’ se agotaron de forma íntegra en cuestión de minutos tras abrirse el proceso de inscripción. Este espacio gastronómico se estructurará mediante mesas modulables preparadas para albergar a grupos de cuatro, seis, ocho y diez comensales. Los asistentes con reserva validada podrán portar sus propios alimentos desde casa o encargar menús específicos a los restaurantes integrados en el Club de Producto Degusta Santa Cruz. Como novedad organizativa, la administración suministrará el menaje completo (platos, vasos y cubiertos), evitando que los ciudadanos tengan que cargar con utensilios.
La implicación de los barrios comerciales se divide en tres grandes sectores de actividad:
- Comercio y Estética (39 locales): Firmas como Luxala Shop, Sal y Lava, Heiffel, Ñaco, Boutique Norma, Byfrarosi, Öbú, Óptica Rambla Pulido, Encuentro Moda, Inside Calle Castillo o The Body Shop, entre otras, ofrecerán promociones especiales durante toda la semana de celebración.
- Restauración (36 locales): Establecimientos de la talla de De Pincho en Pincho, La Herradura, Gastrobar Cortxo, Santo Pecado, 100 Montaditos, Raza Restaurante, Texas Ribs o El Lagar de La Noria contarán con cartas tematizadas y ofertas exclusivas para los clientes.
- Ocio nocturno (3 locales): Café Teatro Picú y Urban 180 dinamizarán las horas posteriores al evento principal con sesiones de música en vivo y combinados especiales como el cóctel ‘Verano en las alturas’.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha señalado que el objetivo principal es emular el concepto de las grandes citas estivales internacionales, construyendo de manera colectiva una escenografía donde el color blanco de la vestimenta de los asistentes actúe como hilo conductor visual junto a la brisa marina y la gastronomía local.