Alerta sanitaria en Gran Canaria: 6 menores afectados por un brote de hepatitis A en una escuela infantil

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha encendido las alarmas sanitarias tras notificar un brote de hepatitis A en Gran Canaria que afecta, hasta el momento, a seis menores de edad.
El caso índice se localizó en un alumno de una escuela infantil, lo que obligó a la activación inmediata del protocolo de vigilancia epidemiológica. Tras el rastreo de los contactos estrechos, las autoridades médicas confirmaron cinco contagios adicionales en el mismo recinto.
Según informan fuentes oficiales del SCS, todos los afectados son menores de edad y evolucionan favorablemente. No obstante, dos de los niños han requerido ingreso hospitalario, mientras que el resto permanece bajo estricta observación domiciliaria por parte de los servicios médicos.
Alerta a la Red Nacional de Vigilancia
Al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria individualizada en España, la Dirección General de Salud Pública ya ha remitido la notificación oficial de este brote a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).
El Servicio de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, ha iniciado el estudio de contactos de forma urgente. El objetivo principal es contener la propagación del virus mediante pruebas diagnósticas y la administración de la vacuna postexposición a los alumnos y trabajadores del centro que no estuvieran inmunizados.
Sanidad ha aclarado que la vacuna es la herramienta más eficaz para prevenir el desarrollo de la enfermedad, siempre y cuando el virus no se encuentre ya en periodo de incubación. Además, han recordado que los efectos secundarios del fármaco son idénticos a los de cualquier otra dosis del calendario de vacunación infantil.
Medidas higiénicas estrictas en las aulas
Las autoridades sanitarias han determinado que no es necesario el cierre del centro escolar ni la adopción de medidas excepcionales, más allá de extremar las medidas higiénicas básicas. Desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en la obligatoriedad del lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de ingerir alimentos, una pauta que debe replicarse tanto en la guardería como en los hogares.
Asimismo, los técnicos de salud pública recomiendan a los educadores y cuidadores intensificar la desinfección en el cambio de pañal, limpiando exhaustivamente las superficies utilizadas y los baños del recinto para cortar la vía de transmisión.
¿Cómo se contagia la hepatitis A?
La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado causada por el virus del mismo nombre (VHA). Aunque en la edad adulta suele manifestarse con una clínica evidente en más del 70% de los pacientes, en menores de seis años la infección suele ser asintomática, lo que convierte a la población infantil en un vector clave de transmisión comunitaria involuntaria.
Los síntomas habituales aparecen de forma brusca e incluyen:
- Fiebre, malestar general, náuseas y vómitos.
- Dolor abdominal agudo.
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).
- Coluria (orina de color oscuro) y heces acólicas (de color claro).
La vía fecal-oral es el principal mecanismo de transmisión de persona a persona. El virus se concentra de forma masiva en las heces, siendo el periodo de máxima infectividad desde dos semanas antes de que aparezca la ictericia hasta una semana después. Por ello, Sanidad estipula la exclusión escolar o laboral durante siete días desde el inicio de la sintomatología. La enfermedad no cuenta con un tratamiento antiviral específico, por lo que los facultativos aplican terapias de soporte basadas en el reposo, una correcta hidratación y una dieta adecuada.