78 gasolineras, a examen en Canarias por subir los precios: el Gobierno toma cartas en el asunto

El Gobierno de Canarias someterá a un proceso de inspección a 78 estaciones de servicio repartidas entre todo el Archipiélago para esclarecer las causas de la subida de precios “al unísono” entre diferentes operadoras nada más estallar la guerra en Irán.
El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha explicado que esta es la principal razón que ha motivado al ejecutivo regional a dar este segundo paso, el de la inspección, que podría abrir la puerta a un tercer escenario, el de elevar el expediente a Competencia y la posibilidad de imponer sanciones.
La inspección consistirá en el requerimiento formal de documentación a esas estaciones de servicio para saber si se respetaron los derechos de los consumidores y cómo fue la estructura de formación de precios entre el 1 de enero y el 25 de mayo, con una fecha clave: el 28 de febrero, el primer ataque a Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.
El objetivo de esta medida, ha afirmado Domínguez, “es claro”: si se han cumplido los requisitos de Competencia y si la subida de precios “ha sido acorde a las circunstancias del mercado o ha habido otro efecto del que no somos conocedores y tengamos que tomar partido”.