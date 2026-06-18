El Reggaeton Beach Festival cancela su gira de 2026 y deja a Tenerife sin su cita

Las luces no se encenderán, los altavoces guardarán silencio y Tenerife se quedará sin su cita con la música urbana. La noticia se ha confirmado: el Reggaeton Beach Festival 2026 borra de un plumazo su calendario y anuncia un cierre de operaciones fulminante que deja en el desamparo a miles de jóvenes que ya tenían sus abonos comprados.
La drástica decisión se adopta tras un análisis técnico del balance interno, donde se constató que la estructura operativa ya no permite ofrecer las garantías mínimas de seguridad y calidad exigidas para una producción de estas magnitudes.
La determinación se ha hecho pública mediante un comunicado oficial emitido por la ejecutiva de la marca. Según detalla, la cancelación de la gira deja una profunda herida en el sector cultural. El festival tenía previsto pasar este año por Tenerife, Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid y Nigrán.
Sin embargo, la auditoría interna realizada por la nueva administración del macroevento musical ha sacado a la luz tensiones de caja y desajustes financieros significativos vinculados a la gestión anterior, elementos que directamente impiden sostener los contratos vigentes.
Los motivos de la caída del Reggaeton Beach Festival
A lo largo de sus 8 años de trayectoria en el sector del entretenimiento masivo, el festival experimentó una progresión de asistencia vertical, convirtiéndose en la principal plataforma de referencia para el género del reguetón y los ritmos tropicales en el continente europeo. Sus escenarios sirvieron de altavoz para figuras de la talla mundial de Bad Bunny, Myke Towers, Ozuna, Anuel AA, Jhayco, Eladio Carrión y Young Miko.
Pese a este histórico de llenos absolutos en taquilla, la gerencia actual ha determinado que la sociedad promotora no se encuentra en condiciones materiales de respaldar los costes fijos asociados a la infraestructura logística de este verano, admitiendo textualmente que “tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones”, la única salida viable ha sido el cierre.
El anuncio ha causado un impacto profundo entre los proveedores locales, el sector hotelero y las decenas de miles de seguidores que esperaban la cita en el archipiélago canario. La dirección general de la compañía ha manifestado ser “plenamente consciente de la decepción, preocupación y molestias que esta comunicación genera en todas las personas que habían confiado en RBF para esta edición”, puesto que “detrás de cada festival hay entradas, viajes, ilusión, planes y expectativas”.
De este modo, admiten que “la nueva administración ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto vinculadas a la anterior administración”.
Gestión de devoluciones
Actualmente, el equipo jurídico y financiero de la entidad trabaja a contrarreloj en la resolución de los múltiples frentes administrativos derivados de este cierre.
La sociedad gestora ha aclarado que se encuentra en una situación interna delicada que condiciona de forma directa cualquier movimiento económico, contractual o administrativo derivado de la suspensión, remarcando literalmente que “la sociedad se encuentra analizando las implicaciones legales, económicas y contractuales derivadas de esta situación, que serán gestionadas conforme a la normativa aplicable”.
En consecuencia, advierten de que “cualquier asunto relacionado con esta situación deberá tramitarse conforme a las condiciones aplicables y al marco legal correspondiente”.
Desde las plataformas oficiales del festival se ha comunicado un protocolo de contingencia que busca guiar las reclamaciones obligatorias de los usuarios:
- La empresa se encuentra interviniendo en la liquidación de las consecuencias contractuales y administrativas con las agencias de representación artística extranjeras.
- Se están analizando las implicaciones legales del cierre para gestionar cada caso conforme a la normativa de espectáculos públicos aplicable.
- Durante las próximas jornadas, las cuentas y canales informáticos oficiales de la empresa difundirán las instrucciones y procedimientos dirigidos a los colectivos afectados.
- Los canales de atención al cliente se reestructurarán para atender las solicitudes de reembolso de manera coordinada.
El cese de operaciones del Reggaeton Beach Festival 2026 afecta a los planes culturales de la temporada estival en las Islas, una campaña que tradicionalmente dinamiza el consumo en la restauración y el transporte de los municipios turísticos.
A la espera de que los liquidadores de la sociedad aclaren el orden de prioridad para el reembolso de las entradas adquiridas de forma anticipada, la marca se ha despedido de su comunidad agradeciendo el soporte recibido desde su fundación en la década pasada.
Los organizadores concluyeron su mensaje recordando con orgullo haber contribuido al crecimiento de una cultura musical que hoy forma parte del panorama global, dejando tras de sí un vacío para el ocio en Canarias.