Todo lo que se sabe sobre el incendio en las Cuatro Torres de Madrid: evacuados, confinados y un antecedente que se repite

Los Bomberos de Madrid han logrado extinguir un incendio declarado esta tarde en las plantas medias de la Torre Moeve, antes conocida como Foster y situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paso de la Castellana, que había obligado a desalojar el edificio.
Los hechos se han producido sobre las 17.05 horas, cuando se ha recibido un primer aviso por un incendio en un cuarto técnico de la planta 25, en la mitad superior de la torre. Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir las llamas, según fuentes municipales.
Durante el incendio ha habido tres trabajadores confinados en distintas plantas, fuera de peligro y con los que los servicios de emergencias han estado en comunicación, según apuntan desde Emergencias Madrid.
Además, sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a dos trabajadores por inhalación de leve de humo y un transeúnte por crisis de ansiedad.
En el lugar también trabaja la Policía Nacional, que controla el perímetro con la Unidad de Intervención Policial mientras que el helicóptero ‘Condor’ sobrevuela la zona. La Policía Municipal, por su parte, ha desplegado su unidad de drones para prestar apoyo con imágenes.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado estar “muy atento” a la situación y, en sus redes sociales, ha abundado en que los equipos de seguridad y emergencia trabajan en la zona para “controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños”.
Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.